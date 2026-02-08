　
    • 　
>
國際

路透：川普「和平理事會」首場領袖會議19日登場

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普主導成立的「和平理事會」（Board of Peace），預定於2月19日舉行首次領袖級會議，相關消息已獲一名美國官員證實，但具體議程與出席名單尚未對外公布。

和平理事會首次領袖級會議敲定

美國新聞網站Axios率先披露，這場會議除象徵理事會正式啟動外，也將被定位為加薩（Gaza）重建的募款場合。該名美國官員向路透社表示，可以確認會議日期已敲定，但進一步細節需由白宮說明；截至目前，白宮尚未回應相關置評請求。

根據 Axios 的說法，會議地點將設於華府的美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）。與會人士方面，至少已有一位世界領袖公開證實將出席。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）7日在西部城市斯叢巴斯萊（Szombathely）的一場競選活動中表示，兩周後將前往華府參加和平理事會會議。奧班被視為川普在歐洲聯盟內最親近的政治盟友之一。

川普親自擔任主席

川普於今年1月底正式啟動和平理事會，並親自出任主席，宣稱目標是為全球衝突尋求解決方案。不過，部分國際事務專家對此表達疑慮，認為該理事會的運作可能削弱聯合國在國際安全事務中的既有權威。

各國對是否加入和平理事會態度不一。美國部分中東盟友已表態支持並加入，但多數傳統西方盟友仍持觀望立場。依照規畫，理事會的常任席位需繳納10億美元（約新台幣319億元）的會費。

擴大理事會範圍

另據報導，聯合國安全理事會去年11月中旬通過決議，授權和平理事會及其合作國家在加薩建立國際穩定部隊。加薩走廊則自去年10月起，在川普提出、並獲以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意的方案下，展開脆弱的停火。

川普去年底公布的加薩計畫中，原本規畫由和平理事會負責監督當地的臨時治理；隨後他又宣布，將擴大理事會職權，使其成為處理全球衝突的機制。

針對和平理事會即將召開首次會議一事，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的發言人暫未回應媒體置評請求。

02/05 全台詐欺最新數據

432 3 1499 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

少年股神翻車？　「違約交割」突爆今年新高
獼猴「一家6口」趴宿舍窗外猛盯！女大生回房看傻
日大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿300席
還有冷空氣！　下波變天時間曝

川普和平理事會加薩

