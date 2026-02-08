日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

▲高市早苗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

日本臨時眾議院選舉今（8日）登場，數以百萬計選民投票表態。這場選舉由首相高市早苗主動宣布提前舉行，外界普遍預期，她所領導的執政聯盟可望取得壓倒性勝利，為其執政正當性背書。

自民黨聯盟可望拿下300席次

BBC報導，高市早苗數月前才由國會選出接任首相，她隨即決定解散國會、訴諸民意，尋求更明確的授權。最新民調顯示，自民黨（LDP）與主張改革路線的日本維新會組成的聯盟，可能在465席的眾議院中拿下多達300席，這將意味著自民黨在去年同時失去參眾兩院控制權後，出現戲劇性翻轉。

反對者警告：經濟政策恐讓日本財政負擔加重

分析指出，高市早苗以減稅與補貼政策吸引選民，成功穩住部分中間與年輕選票，但反對者警告，相關措施恐進一步加重日本本就疲弱的財政與經濟負擔。日本經濟長期面臨生產力停滯與實質薪資成長乏力的結構性問題，短期刺激政策是否能帶來長期改善，仍備受質疑。

嚴寒降雪影響投票率

根據官方數據，截至投票日前一周，已有約460萬人提前投票，較2024年選舉下滑約2.5％，主要原因被歸咎於北部與西部地區遭遇強烈降雪天氣。儘管如此，觀察人士認為，高市早苗個人高支持度，仍有助於拉抬自民黨整體表現。

現年64歲的高市早苗以保守立場著稱，長年被視為日本已故前首相安倍晉三的政治盟友，主張強化國防與民族主義路線，並自詡為日本版的「鐵娘子」，公開表示欣賞英國前首相柴契爾夫人。雖然她在性別與家庭議題上立場傳統，卻意外在18至30歲年輕族群中獲得高度支持，執政以來民調支持度多數時間維持在70％以上。

高市早苗在社群媒體上的影響力同樣驚人，她在X平台擁有約260萬名追蹤者，自民黨由她擔綱的競選影片在不到10天內就突破1億次觀看。她也意外成為時尚話題人物，「sanakatsu」（意指「早苗熱」）在日本社群流行，她常用的黑色皮革托特包與首場記者會使用的粉紅色原子筆，都被搶購一空。

高市早苗女性領導人新氣象 仍需防範自民黨醜聞纏身

東京大學社會學者藤田由紀子指出，日本政壇長期由年長男性主導，高市早苗的出現，讓不少民眾產生「政治正在改變」的感受。不過，也有學者提醒，個人魅力未必能完全轉化為選票，畢竟這仍是一場政黨為主的國會選舉，自民黨許多候選人仍背負過去的醜聞包袱。

自2023年起，自民黨深陷政治獻金與募款醜聞，導致4名內閣官員下台並引發司法調查，這也使此次選舉成為高市早苗的一場政治豪賭。此外，在野勢力整合程度提高，自民黨前盟友公明黨已與立憲民主黨結盟，形成眾議院內最大反對陣營。

外交與安全政策同樣成為爭議焦點。高市早苗近來因對中國採取強硬立場，主張若中國攻擊台灣，日本可能動用自衛隊回應，引發北京強烈不滿，也使日中關係跌至10多年來低點。不過，她同時積極強化與美國的關係，並獲得美國總統川普罕見公開背書，被視為希望在美日同盟中尋求更多穩定性。

隨著投票結果即將揭曉，高市早苗能否把個人高人氣轉化為長期穩固的政治資本，以及她的經濟與外交路線是否經得起考驗，仍有待選後局勢進一步驗證。