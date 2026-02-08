「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

▲北市一名老翁點入露骨色情廣告，在短短一個半月內遭騙952萬餘元。（圖／翻攝自本案網站）

圖文／CTWANT

詐騙手法再進化！台北市政府警察局統計去（2025）年12月打詐儀表板數據發現，網路電信詐騙已有新型態變化，詐團融合交友、應召與投資模式，主打客製化互動選擇，以裸露圖片吸引民眾上鉤，逐漸引導被害人進入網站「儲值」，並主打「可退回」，再以VIP福利詢問被害人是否願意投資，誘使被害人投入大量資金。其中，北市一名80餘歲的老翁，一個半月內就遭詐952萬餘元。

臉書網站滑一滑，卻被大數據推播，驚見裸露將重點部位的辣妹照片，一個個擺出妖嬈姿勢，吸引民眾點進網站「一探究竟」。然而網站點進去後，先是跳出通知表示，「已獲得與正妹聊天的機會」，同時網站也開始逐步細問喜歡什麼年齡層的女性，是20到30歲、30到40歲，亦或是40到50歲的熟女？

▲該色情網站主打「客製化」，可以依據喜好選擇符合特徵的「正妹」。（圖／翻攝自本案網站）

點進自己喜歡的年齡層女性後，這樣的「客製化」互動卻還未結束，確認完年齡層後，便可以開始挑選部位，先從頭部開始，請問客官是喜歡長髮、中長髮還是短髮女性？接著是胸部，喜歡什麼大小？然後是臀部，喜歡什麼「Size」？一步一步選完後，網站已選出4位符合喜好需求的女性，同時附上美麗性感正臉照，還有一位是只有剪影的「神秘人妻」，增添旖旎想像，歷經幾番糾結掙扎最後選定對象後，網站隨即彈出一個Line聯絡帳號，「恭喜您獲得與『仙仙』聊天的機會！」。

▲除了可以選擇年齡外，還有身體各式部位大小可以自由選擇。（圖／翻攝自本案網站）

在這樣多重且貼心的客製化服務互動下，北市一名住在大安區的80歲老翁，好不容易學會上網，卻不知網路世界的險惡，被旖旎圖片吸引、點進，在一個半月內開始與『仙仙』頻繁聊天互動，為了和仙仙聊天，老翁開始照著仙仙指示，投入3000元至5000元不等的費用「儲值」，就是想和仙仙多聊幾句，仙仙也做出承諾表示，「儲值金額可以無條件退回」。

每天的早安、午安、晚安，讓老翁逐漸陷入溫柔鄉裡無法自拔，仙仙也進一步詢問老翁是否可以幫她衝業績，讓老翁開始加大儲值金額，隨後更是向老翁表示，由於老翁是網站的「VIP」客戶，因此獲得額外的「投資好康」，老翁也一步一步照著仙仙的說法開始投資，從60萬、80萬，到後來加碼到200萬元，將款項面交給所謂的「投資顧問」，直到一天老翁想將儲值金額領回，仙仙卻直接人間蒸發，才讓老翁驚覺遭詐。

但老翁這時早已投入952萬元款項，更慘的是，緊急報警後，老翁這時才得知，所謂的仙仙不但根本不存在，就連起先所提供的正妹正臉照等，「全是AI生成」，所幸警方也順利查獲2名車手到案。

根據打詐儀表板統計資料顯示，台北市去年12月發現詐團手法進化後，其中詐團在社群網站投放裸露、挑逗色情廣告導流，將假交友手法升級，架設仿真交友會員網站，主打「智慧媒合、快速配對」之話術，誘騙民眾加入會員，「儲值升等」，並強調「可退回」，最終遭詐之案例，去年12月份總計受理35件，總計財損高達2415萬8698元，被害人中以40至49歲共11件（31.4%）較多，其次為30至39歲共8件（22.9%），顯示主要受害族群集中於30至49歲青壯年及中年族群。

