國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

特斯拉計畫在美設太陽能廠　目標年產100GW電池

▲全球首富、特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

▲全球首富、特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

特斯拉已開始實際推動執行長馬斯克提出的「每年生產100GW太陽能電池」構想，即使外界仍在評估這項規模空前的計畫是否可行，特斯拉內部已啟動選址與徵才作業，準備在美國設廠投入生產。

特斯拉計劃在美設立太陽能電池廠

彭博資訊引述知情人士說法指出，特斯拉正評估多處美國地點，計畫設立太陽能電池製造基地，其中一項關鍵布局，是擴大紐約州水牛城既有工廠的產能。相關人士透露，該廠未來年產能上看10GW，約相當於10座核電廠的發電量，長期甚至不排除在紐約州再設第二座工廠。

除紐約州外，亞利桑納州與愛達荷州也被列為潛在設廠地點。這項計畫由特斯拉副總裁艾格斯頓主導，他近期已在LinkedIn發文，公開為美國本土太陽能製造業務招募人力。

AI電力龐大需求

外界分析，人工智慧（AI）快速擴張所帶來的龐大用電需求，是馬斯克重新將太陽能列為優先戰略的重要原因。太陽能電池為太陽能面板的核心元件，屬於高度資本與技術密集產業。馬斯克日前在podcast節目中直言，美國目前對進口太陽能產品課徵的關稅「高得驚人」，也是特斯拉轉向本土生產的重要背景。

若計畫落實　特斯拉將成為美國最大太陽能製造商

馬斯克在5日播出的訪談中表示，特斯拉與SpaceX都正積極投入相關建設，目標是達成每年生產100GW太陽能電池，以支撐地面與太空資料中心的龐大能源需求。若計畫順利落實，特斯拉將一舉成為美國最大太陽能製造商；相較之下，目前業界龍頭First Solar預估今年美國產能約為14GW。

對於相關報導，馬斯克與特斯拉方面均未回應置評請求。紐約州、亞利桑納州與愛達荷州相關單位也表示，尚未就此議題與特斯拉進行正式討論。

馬斯克先前曾指出，除了擴大電動車產線外，打造「令人驚艷的太陽能屋頂」也是特斯拉「宏圖第二章」的重要內容。另有美媒引述消息指出，SpaceX已向投資人說明，將優先推動登月計畫，目標在2027年3月完成無人登月任務，之後再嘗試前進火星。

