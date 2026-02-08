　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

▲比特幣。（圖／路透）

▲比特幣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

南韓加密貨幣交易所 Bithumb 近日發生重大作業失誤，原本僅計畫向用戶發放2000韓元（約新臺幣43元）的現金獎勵，卻誤將2000枚比特幣發送給部分客戶，意外「送出」總值超過400億美元（約新臺幣1.26兆元）的加密資產，短時間內讓部分用戶身價暴增成為千萬富翁。

誤發逾期60萬枚比特幣

根據外電報導，這起事件發生於6日，共影響695名用戶。Bithumb表示，系統在短短35分鐘內發現異常，隨即限制相關帳戶的交易與提領功能，並迅速展開追回作業，目前已成功回收約99.7％、共62萬枚誤發的比特幣。

Bithumb強調是「內部作業失誤」

Bithumb發表聲明強調，這起事件與外部駭客攻擊或資安漏洞無關，純屬內部作業失誤，「系統安全與客戶資產管理本身並不存在問題」。公司也對造成用戶困擾致歉。

驚動國家機構召開緊急會議

南韓金融監督院（Financial Supervisory Service）已於7日召開緊急會議，表示將關注此案進展，若發現任何非法行為，將啟動正式調查。Bithumb則表態全力配合主管機關。

Bithumb執行長李在元（Lee Jae-won）指出，公司將以此事件為警惕，未來將把「客戶信任與安心」置於擴張成長之上。為彌補影響，Bithumb宣布，將向事件發生當時仍在平台上的所有用戶發放2萬韓元（約新臺幣430元）補償，並暫時免除交易手續費等。

此外，Bithumb也承諾將強化交易驗證機制，並導入人工智慧系統，以即時偵測異常交易，避免類似情況再度發生。

外界指出，這起烏龍事件恐引發對金融與加密貨幣監管更嚴格的討論。類似情況過去也曾出現，2024年4月，美國花旗銀行（Citigroup）就曾誤將81兆美元匯入客戶帳戶，所幸在數小時內發現並完成沖銷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿300席
還有冷空氣！　下波變天時間曝
《世紀血案》未取得林義雄同意！監委：林至今仍不知情
快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間
老闆吃尾牙！ 竟被廠商押走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

特斯拉計畫在美設太陽能廠　目標年產100GW電池

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

上任以來第7次會面！　川普將與納坦雅胡討論美伊核談判

日本眾院大選今投票　高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」直言不甘心

澤倫斯基：美首次提下周俄烏會談　要求6月前停戰

川普放話「道瓊將破10萬點」！自豪：成果由偉大關稅政策驅動

日本「羊羹」太像C4！過安檢被當塑膠炸彈　老店苦笑：外型惹禍

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

特斯拉計畫在美設太陽能廠　目標年產100GW電池

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

上任以來第7次會面！　川普將與納坦雅胡討論美伊核談判

日本眾院大選今投票　高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」直言不甘心

澤倫斯基：美首次提下周俄烏會談　要求6月前停戰

川普放話「道瓊將破10萬點」！自豪：成果由偉大關稅政策驅動

日本「羊羹」太像C4！過安檢被當塑膠炸彈　老店苦笑：外型惹禍

快訊／3縣市有感！08：42規模3.9地震　最大震度2級

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！認身心崩潰…挖出11年前遺書重安排

Vermicular輕量琺瑯鑄鐵壺在台上市　當壺當鍋都好用

日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

特斯拉計畫在美設太陽能廠　目標年產100GW電池

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

2月8日星座運勢／週日脫單戀愛運最強3星座！　天蠍座人氣爆棚

「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

【再皮啊你】女友揪畫浪漫愛心…男友搞怪亂畫下秒「被爆頭」XD

國際熱門新聞

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

美股大反彈！川普預言：任期結束前將突破10萬點

高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」不甘心

「肉償抵餐」台女網美再拒出庭　傻眼理由曝

特斯拉起火身亡！20歲男生前絕望求救「我出不去」

澤倫斯基：美要求6月前停戰

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

日本「羊羹」太像炸彈！老店苦笑：太像

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

寒流狂炸日本！東京「瞬間降雪」旅客嚇壞

上任以來第7次會面！　川普將與納坦雅胡討論美伊核談判

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

日本山梨發生4.1地震　民眾有感

更多熱門

相關新聞

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

北韓中央通信社今（8日）報導，北韓預計於2月底在首都平壤召開執政黨勞動黨第9次全國代表大會，但目前尚未公布確切日期。

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會

變態男師「200封LINE轟炸」性騷女學生

變態男師「200封LINE轟炸」性騷女學生

妻子流產「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她

妻子流產「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她

關鍵字：

比特幣南韓日韓要聞Bithumb

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

估跌破6℃　最冷時刻要來了

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

女客金手鐲斷裂…回收時裡面掉出鋼珠

快訊／12縣市低溫特報！急凍跌破10度

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面