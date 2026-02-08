南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

▲比特幣。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

南韓加密貨幣交易所 Bithumb 近日發生重大作業失誤，原本僅計畫向用戶發放2000韓元（約新臺幣43元）的現金獎勵，卻誤將2000枚比特幣發送給部分客戶，意外「送出」總值超過400億美元（約新臺幣1.26兆元）的加密資產，短時間內讓部分用戶身價暴增成為千萬富翁。

誤發逾期60萬枚比特幣

根據外電報導，這起事件發生於6日，共影響695名用戶。Bithumb表示，系統在短短35分鐘內發現異常，隨即限制相關帳戶的交易與提領功能，並迅速展開追回作業，目前已成功回收約99.7％、共62萬枚誤發的比特幣。

Bithumb強調是「內部作業失誤」



Bithumb發表聲明強調，這起事件與外部駭客攻擊或資安漏洞無關，純屬內部作業失誤，「系統安全與客戶資產管理本身並不存在問題」。公司也對造成用戶困擾致歉。

驚動國家機構召開緊急會議

南韓金融監督院（Financial Supervisory Service）已於7日召開緊急會議，表示將關注此案進展，若發現任何非法行為，將啟動正式調查。Bithumb則表態全力配合主管機關。

Bithumb執行長李在元（Lee Jae-won）指出，公司將以此事件為警惕，未來將把「客戶信任與安心」置於擴張成長之上。為彌補影響，Bithumb宣布，將向事件發生當時仍在平台上的所有用戶發放2萬韓元（約新臺幣430元）補償，並暫時免除交易手續費等。

此外，Bithumb也承諾將強化交易驗證機制，並導入人工智慧系統，以即時偵測異常交易，避免類似情況再度發生。

外界指出，這起烏龍事件恐引發對金融與加密貨幣監管更嚴格的討論。類似情況過去也曾出現，2024年4月，美國花旗銀行（Citigroup）就曾誤將81兆美元匯入客戶帳戶，所幸在數小時內發現並完成沖銷。