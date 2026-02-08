估跌破6℃　最冷時刻要來了

▲寒流影響注意保暖。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天晚間至周一清晨，台北測站有觸及10度的機率，而為入冬以來、且為今年以來的第2波寒流，而本島縣市平地最低氣溫則可降至6度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周一寒流影響，各地寒冷，逐日轉乾，今日北部雨後多雲，中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

今晚至周一晨最冷

吳德榮說，今晚至周一清晨，台北測站有觸及10度的機率，而為入冬以來、且為今年以來的第2波寒流（但不宜以「最強寒流」稱之！因台北測站還得降得比首波寒流的9.1度還低？），而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。

吳德榮指出，今日上午起水氣漸減，太平山及中部高山繼續飄雪的機率逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。

周三另波冷空氣

吳德榮表示，周二清晨因輻射冷卻加成，仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫；周二白天起至周三上午冷空氣減弱，各地晴朗，白天氣溫升，周三清晨因輻射冷卻仍有低溫。

吳德榮分析，周三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增，東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降仍偏冷；周四各地好轉為晴時多雲，氣溫略升；周五至大年初一各地晴朗穩定，回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。