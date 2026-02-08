快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

▲今晨衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

北北基等5縣市大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.5度。氣象署提醒，今日寒流影響，各地防低溫，注意保暖。

基隆、台北、新北、宜蘭、花蓮大雨特報

氣象署發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮有局部大雨發生的機率，請注意。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周一晚上，澎湖縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

寒流影響 做好保暖

氣象署表示，今日寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度；降雨方面，今晨基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有雨，仍有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭有短暫雨，竹苗、花東、南部、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，而上午過後，桃園以北及宜蘭還有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一清晨寒流影響，白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷，水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；周二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，水氣更加減少，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。



氣象署預報，周三鋒面通過及東北季風增強或冷氣團南下，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨；周四東北季風或冷氣團影響，水氣減少，東半部及恆春半島有局部短暫；周五起東北季風或冷氣團減弱，水氣更加減少，僅台東及恆春半島有零星短暫雨。