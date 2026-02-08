　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

（圖／氣象署）

▲今晨衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

北北基等5縣市大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.5度。氣象署提醒，今日寒流影響，各地防低溫，注意保暖。

基隆、台北、新北、宜蘭、花蓮大雨特報

氣象署發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮有局部大雨發生的機率，請注意。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周一晚上，澎湖縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

寒流影響 做好保暖

氣象署表示，今日寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度；降雨方面，今晨基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有雨，仍有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭有短暫雨，竹苗、花東、南部、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，而上午過後，桃園以北及宜蘭還有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周一清晨寒流影響，白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷，水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；周二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，水氣更加減少，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。


氣象署預報，周三鋒面通過及東北季風增強或冷氣團南下，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨；周四東北季風或冷氣團影響，水氣減少，東半部及恆春半島有局部短暫；周五起東北季風或冷氣團減弱，水氣更加減少，僅台東及恆春半島有零星短暫雨。

02/05 全台詐欺最新數據

快訊／民宅凌晨大火　屋內發現1具焦屍
川普上任第7次會面　將與納坦雅胡討論美伊核談判

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

