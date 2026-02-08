北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

▲金與正。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國媒體報導，現年42歲的北韓最高領導人金正恩近期疑似開始為權力交接鋪路，核心人選並非外界關注已久的女兒金主愛，而是其行事強硬、長期掌握實權的么妹金與正。知情人士指出，這項安排的重點在於確保金氏家族政權「防政變、不中斷」，即便發生突發狀況，權力仍能牢牢掌握在家族手中。

比金正恩還狠的女人

英媒指出，現年38歲的金與正被視為最具即戰力的接班人，若在金正恩無法執政的情況下接掌大權，將以鐵腕手段迅速穩固局勢，直到金正恩現年13歲的女兒金主愛可以接班為止。消息指出，金與正甚至比金正恩更狠，一旦上位，可能就得先對北韓黨政軍最有影響力的人物下手，以樹立權威、鞏固地位。

金與正被視為「過渡領導人」

北韓領導觀察組織「NK Leadership Watch」創辦人麥登（Michael Madden）指出，金與正多年來已被系統性培養為金正恩最直接的權力備援者，其角色更像是過渡性領導人，最終目標仍是為金正恩的女兒金主愛鋪路。他認為，若權力真由金與正接手，勢必會先對黨、軍與國家體系中最具影響力的人物下手，以防任何不服從或潛在政變。

▲北韓領導人金正恩與女兒金主愛。（圖／達志影像／美聯社）



金與正長年位居北韓勞動黨權力核心，負責對外與對內的重要政治訊號，多次在公開聲明中以強硬言詞抨擊南韓與西方國家。她也是金正恩最親近的心腹之一，實際掌握其行程與政治布局。北韓內部早有傳聞指出，2014年金正恩短暫消失於公眾視野期間，金與正曾實際代行部分權力，顯示其早已被納入最高層的接班準備。

金主愛若掌權將是北韓首位女元首

報導也提及，金正恩近年頻繁帶著年僅13歲的女兒金主愛出席重要軍事與外交場合，被外界視為接班訊號之一。不過，多數分析認為，金主愛目前年紀尚輕，短期內難以直接掌權，因此金與正極可能先行「攝政」，在維持政權穩定的同時，等待金主愛具備正式接班條件。

麥登分析，金正恩的布局顯示北韓權力結構未來仍可能出現重大變化，真正公開且完整的接班安排，時間點可能落在2030年代。在此之前，若發生任何權力真空，金與正將是最具條件、也最具威懾力的臨時掌舵者。