　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

▲金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

英國媒體報導，現年42歲的北韓最高領導人金正恩近期疑似開始為權力交接鋪路，核心人選並非外界關注已久的女兒金主愛，而是其行事強硬、長期掌握實權的么妹金與正。知情人士指出，這項安排的重點在於確保金氏家族政權「防政變、不中斷」，即便發生突發狀況，權力仍能牢牢掌握在家族手中。

比金正恩還狠的女人

英媒指出，現年38歲的金與正被視為最具即戰力的接班人，若在金正恩無法執政的情況下接掌大權，將以鐵腕手段迅速穩固局勢，直到金正恩現年13歲的女兒金主愛可以接班為止。消息指出，金與正甚至比金正恩更狠，一旦上位，可能就得先對北韓黨政軍最有影響力的人物下手，以樹立權威、鞏固地位。

金與正被視為「過渡領導人」

北韓領導觀察組織「NK Leadership Watch」創辦人麥登（Michael Madden）指出，金與正多年來已被系統性培養為金正恩最直接的權力備援者，其角色更像是過渡性領導人，最終目標仍是為金正恩的女兒金主愛鋪路。他認為，若權力真由金與正接手，勢必會先對黨、軍與國家體系中最具影響力的人物下手，以防任何不服從或潛在政變。

▲北韓領導人金正恩與女兒金主愛。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩與女兒金主愛。（圖／達志影像／美聯社）

金與正長年位居北韓勞動黨權力核心，負責對外與對內的重要政治訊號，多次在公開聲明中以強硬言詞抨擊南韓與西方國家。她也是金正恩最親近的心腹之一，實際掌握其行程與政治布局。北韓內部早有傳聞指出，2014年金正恩短暫消失於公眾視野期間，金與正曾實際代行部分權力，顯示其早已被納入最高層的接班準備。

金主愛若掌權將是北韓首位女元首

報導也提及，金正恩近年頻繁帶著年僅13歲的女兒金主愛出席重要軍事與外交場合，被外界視為接班訊號之一。不過，多數分析認為，金主愛目前年紀尚輕，短期內難以直接掌權，因此金與正極可能先行「攝政」，在維持政權穩定的同時，等待金主愛具備正式接班條件。

麥登分析，金正恩的布局顯示北韓權力結構未來仍可能出現重大變化，真正公開且完整的接班安排，時間點可能落在2030年代。在此之前，若發生任何權力真空，金與正將是最具條件、也最具威懾力的臨時掌舵者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報
快訊／民宅凌晨大火　屋內發現1具焦屍
川普上任第7次會面　將與納坦雅胡討論美伊核談判

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

上任以來第7次會面！　川普將與納坦雅胡討論美伊核談判

日本眾院大選今投票　高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」直言不甘心

澤倫斯基：美首次提下周俄烏會談　要求6月前停戰

川普放話「道瓊將破10萬點」！自豪：成果由偉大關稅政策驅動

日本「羊羹」太像C4！過安檢被當塑膠炸彈　老店苦笑：外型惹禍

快訊／日本山梨縣東部4.1地震　關東、中部民眾有感

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會　承諾讓島民返鄉掃墓

法院鬧烏龍！4歲女童「被徵召當陪審員」　她萌回：我還是寶寶

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

上任以來第7次會面！　川普將與納坦雅胡討論美伊核談判

日本眾院大選今投票　高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」直言不甘心

澤倫斯基：美首次提下周俄烏會談　要求6月前停戰

川普放話「道瓊將破10萬點」！自豪：成果由偉大關稅政策驅動

日本「羊羹」太像C4！過安檢被當塑膠炸彈　老店苦笑：外型惹禍

快訊／日本山梨縣東部4.1地震　關東、中部民眾有感

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會　承諾讓島民返鄉掃墓

法院鬧烏龍！4歲女童「被徵召當陪審員」　她萌回：我還是寶寶

中港客銳減衝擊春節　日本觀光需警惕需求雪崩

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

勞退基金大賺1.1兆　國家隊操盤核心持股曝光

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

還有冷空氣！　下波變天時間曝

台積電董事會本周登場　市場聚焦4大亮點

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

估跌破6℃　最冷時刻要來了

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

【一石二鳥】男帶毒品被抓！隊友開直播取笑 下秒也被「浩克警」逮捕

國際熱門新聞

美股大反彈！川普預言：任期結束前將突破10萬點

高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」不甘心

特斯拉起火身亡！20歲男生前絕望求救「我出不去」

「肉償抵餐」台女網美再拒出庭　傻眼理由曝

日本「羊羹」太像炸彈！老店苦笑：太像

澤倫斯基：美要求6月前停戰

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

寒流狂炸日本！東京「瞬間降雪」旅客嚇壞

日本山梨發生4.1地震　民眾有感

24歲男直播中猝死！網友目睹他「最後喘息」

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

更多熱門

相關新聞

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會

日本「北方領土返還要求全國大會」今（7）日在東京舉行，這天正值「北方領土日」，紀念被俄國占領的北方四島屬於日本。

變態男師「200封LINE轟炸」性騷女學生

變態男師「200封LINE轟炸」性騷女學生

妻子流產「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她

妻子流產「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她

北韓「私下換肉品」　向白俄出口汽車零件

北韓「私下換肉品」　向白俄出口汽車零件

寒流狂炸日本！東京「瞬間降雪」旅客嚇壞

寒流狂炸日本！東京「瞬間降雪」旅客嚇壞

關鍵字：

金與正金正恩金主愛日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

快訊／12縣市低溫特報！急凍跌破10度

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

《世紀血案》惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

女客金手鐲斷裂…回收時裡面掉出鋼珠

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面