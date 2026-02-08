上任以來第7次會面！　川普將與納坦雅胡討論美伊核談判

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡將進行第7次會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室7日宣布，納坦雅胡預計於本月11日在華府與美國總統川普會晤，雙方將就美國與伊朗之間的核談判進行討論。

美伊醞釀核談判

路透社報導，伊朗與美國官員6日已在阿曼首都馬斯開特（Muscat）展開間接核談判，雙方皆表示預期不久後將再度舉行會談，顯示對話仍在推進中。

納坦雅胡要求：談判必須限制伊朗彈道飛彈能力

納坦雅胡辦公室在聲明中指出，納坦雅胡認為，任何談判都必須納入對伊朗彈道飛彈能力的限制，並要求德黑蘭停止支援與其同一陣營的區域武裝團體。納坦雅胡長期主張，伊朗的核計畫與軍事影響力對以色列構成直接安全威脅。

川普與納坦雅胡第7次會談

這場預定於11日舉行的會晤，將是川普去年1月重返白宮以來，兩人第7次正式會談，顯示美以雙方在中東安全議題上的高度密切互動。

林肯號

另一方面，美軍中央司令部（CENTCOM）7日在社群平台表示，川普政府中負責與伊朗談判的首席代表魏科夫（Steve Witkoff），以及川普女婿庫許納（Jared Kushner），已造訪目前部署於阿拉伯海的美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。

魏科夫隨後在個人社群帳號發文指出，林肯號及其航空母艦打擊群正「保障我們的安全，並支持川普總統以實力促成和平的訊息」。

林肯號今年1月進駐中東地區，正值伊朗當局強力鎮壓國內大規模反政府示威之際。當時川普政府隨即加強對德黑蘭的警告與軍事部署，區域緊張情勢也隨之升高。