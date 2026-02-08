　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷中山站深夜驚魂！男「水果刀插口袋」搭末班車　路人嚇壞求救

▲▼北捷中山站深夜又出事。（圖／Threads網友captainhamu授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲北捷中山站深夜驚魂。（圖／Threads網友captainhamu授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者邱中岳、柯振中／台北報導

北捷中山站8日凌晨發生驚魂事件，31歲宋姓男子搭乘捷運時，因為胸口口袋插著一把露出刀柄的水果刀，嚇得路人按下緊急服務鈴，因此有大批警力進入站內，讓不少民眾感到驚慌。目前宋男已被帶回警局，警方詢問後依照《社會秩序維護法》第63條裁處。

胸口口袋插水果刀　末班車乘客驚慌通報

據了解，宋男搭乘末班車從101出發，準備搭回北投，不過因為胸口口袋插了一把水果刀，露出的刀柄嚇壞周圍的路人，因而有人按下緊急服務鈴。

▲北捷中山站深夜驚魂。（圖／Threads網友san_mu_film_shop授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼大批警力獲報後趕往現場。（圖／Threads網友san_mu_film_shop授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲北捷中山站深夜驚魂。（圖／Threads網友san_mu_film_shop授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

警方大陣仗到場　再搜出另一把刀

警方獲報後不敢大意，立即派出大量警力趕往現場。警方調查後發現，宋男的口袋中還有另一把水果刀，宋則聲稱是在朋友家切水果，接著將刀具放在口袋防身，並未拿出來。

▼大批警力衝到現場。（圖／Threads網友san_mu_film_shop授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲北捷中山站深夜驚魂。（圖／Threads網友san_mu_film_shop授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▼大批警力獲報後趕往現場。（圖／Threads網友captainhamu授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼北捷中山站深夜又出事。（圖／Threads網友captainhamu授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

帶回警局調查　依社維法裁處

目前宋男已被帶回警局調查，警方詢問後依照《社會秩序維護法》第63條裁處。

 
在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寒流來襲　12縣市低溫特報！
《世紀血案》惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代
川普放話「任期結束前，道瓊將破10萬點」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北捷中山站深夜驚魂！男「水果刀插口袋」搭末班車　路人嚇壞求救

快訊／高雄鳳山凌晨民宅大火　屋內發現1具焦屍

新店獨棟鐵皮屋深夜火警！　「全面燃燒」現場畫面曝光

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆吃尾牙一半「被廠商押走」

辦公室氣爆起火！員工對碎紙機噴潤滑劑　開機「轟一聲」炸了

基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

快訊／永和街頭爆警匪追逐！拒檢白車遭警開4槍　破窗拉人

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

添新衣禮券被撿走！家扶姊弟心急苦等　路人阿嬤花完到案超愧疚

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

北捷中山站深夜驚魂！男「水果刀插口袋」搭末班車　路人嚇壞求救

快訊／高雄鳳山凌晨民宅大火　屋內發現1具焦屍

新店獨棟鐵皮屋深夜火警！　「全面燃燒」現場畫面曝光

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆吃尾牙一半「被廠商押走」

辦公室氣爆起火！員工對碎紙機噴潤滑劑　開機「轟一聲」炸了

基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

快訊／永和街頭爆警匪追逐！拒檢白車遭警開4槍　破窗拉人

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

添新衣禮券被撿走！家扶姊弟心急苦等　路人阿嬤花完到案超愧疚

德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

北捷中山站深夜驚魂！男「水果刀插口袋」搭末班車　路人嚇壞求救

快訊／高雄鳳山凌晨民宅大火　屋內發現1具焦屍

《世紀血案》未取得林義雄同意！監委爆：林至今仍不知情

日本眾院大選今投票　高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」直言不甘心

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

獼猴「一家6口」趴宿舍窗外猛盯！女大生回房看傻眼

曾被稱最爛遊戲...《香港97》續作遭Steam拒絕上架　極度挑釁風格

福斯「全新皮卡車Tukan」預告釋出！2027年巴西生產上市

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

【再皮啊你】女友揪畫浪漫愛心…男友搞怪亂畫下秒「被爆頭」XD

社會熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

員工對碎紙機噴潤滑劑　開機轟一聲氣爆

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

快訊／永和街頭槍響！拒檢車遭警開4槍

人妻激戰車友「全家收性愛片」 科技公司綠帽總監怒告

辣妹KTV遭慘2男子壓廁所侵犯！判決出爐

北捷中山站深夜驚魂！男水果刀插口袋搭末班車

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

警替女免罰單　事後一起進房5小時

新店鐵皮屋深夜火警！現場畫面曝光

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

更多熱門

相關新聞

板橋男車上玩月斧　觸社維法慘被帶回

板橋男車上玩月斧　觸社維法慘被帶回

新北市板橋區5日晚間發生一起驚魂事件。警方於當晚9時許接獲民眾報案，指稱板橋區智樂路一帶有男子疑似持斧頭把玩，恐危及公共安全。警方不敢大意，立即派員趕赴現場查處。

維安簡訊漏標「演練」　蔣：事先已有說明

維安簡訊漏標「演練」　蔣：事先已有說明

民眾嚇壞　雙北維安演習簡訊未註明「演練」

民眾嚇壞　雙北維安演習簡訊未註明「演練」

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

年輕人坐優先席！68歲男怒揮拳：台灣教育失敗

年輕人坐優先席！68歲男怒揮拳：台灣教育失敗

關鍵字：

北捷藏刀中山站社維法驚魂

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

快訊／12縣市低溫特報！急凍跌破10度

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

《世紀血案》惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

更多

最夯影音

更多
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面