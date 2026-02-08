北捷中山站深夜驚魂！男「水果刀插口袋」搭末班車　路人嚇壞求救

▲北捷中山站深夜驚魂。（圖／Threads網友captainhamu授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者邱中岳、柯振中／台北報導

北捷中山站8日凌晨發生驚魂事件，31歲宋姓男子搭乘捷運時，因為胸口口袋插著一把露出刀柄的水果刀，嚇得路人按下緊急服務鈴，因此有大批警力進入站內，讓不少民眾感到驚慌。目前宋男已被帶回警局，警方詢問後依照《社會秩序維護法》第63條裁處。

胸口口袋插水果刀 末班車乘客驚慌通報

據了解，宋男搭乘末班車從101出發，準備搭回北投，不過因為胸口口袋插了一把水果刀，露出的刀柄嚇壞周圍的路人，因而有人按下緊急服務鈴。

▲▼大批警力獲報後趕往現場。（圖／Threads網友san_mu_film_shop授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



警方大陣仗到場 再搜出另一把刀

警方獲報後不敢大意，立即派出大量警力趕往現場。警方調查後發現，宋男的口袋中還有另一把水果刀，宋則聲稱是在朋友家切水果，接著將刀具放在口袋防身，並未拿出來。

▼大批警力衝到現場。（圖／Threads網友san_mu_film_shop授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



▼大批警力獲報後趕往現場。（圖／Threads網友captainhamu授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



帶回警局調查 依社維法裁處

目前宋男已被帶回警局調查，警方詢問後依照《社會秩序維護法》第63條裁處。