《世紀血案》未取得林義雄同意！監委爆：林至今仍不知情

《世紀血案》風波持續擴大，監委田秋堇證實，劇組未聯繫、取得林義雄的同意。（圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

電影《世紀血案》風波持續擴大，主演楊小黎、簡嫚書等人相繼發聲道歉，事件不斷受到討論。對此，曾任林義雄秘書的監委田秋堇證實，劇組並未連繫林，也沒有取得同意，林對此事也不知情。

改編林宅血案掀爭議 未上映先遭抵制

這部《世紀血案》電影改編自1980年代震撼全台的「林宅血案」，近日才剛舉行殺青記者會，沒想到隨後就爆出劇組並未取得林義雄、林家家屬的同意便開始拍攝，還沒上映就受到大量抵制。

演員接連道歉 轉述製作方稱已獲授權

隨著事件不斷發酵，演員楊小黎、簡嫚書等人也出面向社會大眾、受害者家屬致歉，並且還原製作方的說法，製作方曾保證有取得合法授權，才會接下工作。

田秋堇證實未接觸林義雄 導演未現身說明

根據《NowNews》報導，林宅血案發生時擔任林義雄秘書、現任監委田秋堇表示，劇組方面並未有任何聯絡，也沒有取得林義雄的同意，林義雄本人目前也並不知情。

導演背景遭起底 風波進一步延燒

針對這次的風波，該片導演徐琨華至今尚未現身說明，且徐的祖父徐梅鄰是當年警總的發言人，這層關係背起底後，風波進一步擴大。