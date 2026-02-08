　
《世紀血案》未取得林義雄同意！監委爆：林至今仍不知情

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》風波持續擴大，監委田秋堇證實，劇組未聯繫、取得林義雄的同意。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

電影《世紀血案》風波持續擴大，主演楊小黎、簡嫚書等人相繼發聲道歉，事件不斷受到討論。對此，曾任林義雄秘書的監委田秋堇證實，劇組並未連繫林，也沒有取得同意，林對此事也不知情。

改編林宅血案掀爭議　未上映先遭抵制

這部《世紀血案》電影改編自1980年代震撼全台的「林宅血案」，近日才剛舉行殺青記者會，沒想到隨後就爆出劇組並未取得林義雄、林家家屬的同意便開始拍攝，還沒上映就受到大量抵制。

演員接連道歉　轉述製作方稱已獲授權

隨著事件不斷發酵，演員楊小黎、簡嫚書等人也出面向社會大眾、受害者家屬致歉，並且還原製作方的說法，製作方曾保證有取得合法授權，才會接下工作。

田秋堇證實未接觸林義雄　導演未現身說明

根據《NowNews》報導，林宅血案發生時擔任林義雄秘書、現任監委田秋堇表示，劇組方面並未有任何聯絡，也沒有取得林義雄的同意，林義雄本人目前也並不知情。

導演背景遭起底　風波進一步延燒

針對這次的風波，該片導演徐琨華至今尚未現身說明，且徐的祖父徐梅鄰是當年警總的發言人，這層關係背起底後，風波進一步擴大。

寒流來襲　12縣市低溫特報！
《世紀血案》惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代
川普放話「任期結束前，道瓊將破10萬點」！

相關新聞

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」

電影《世紀血案》改編自1980年代震撼全台的「林宅血案」，卻因拍攝前未取得當事人林義雄同意，引爆反彈。對此，社會記者出身的名嘴王瑞德，7日揭露案件當年鮮為人知的幕後故事，透露警方曾組成「護屍大隊」，24小時守著林家祖孫三人的遺體，以防遭到有心人破壞。

《世紀血案》惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

《世紀血案》惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

女星曾收《世紀血案》試鏡邀約「看劇本就知不能拍」

女星曾收《世紀血案》試鏡邀約「看劇本就知不能拍」

電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

