日本眾院大選今投票　高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」直言不甘心

▲日本眾院大選投開票前夕，高市早苗親自催票，強調不能因自民黨選情看好就鬆懈。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

日本眾議院大選今（8）日投開票，各黨把握最後時刻動員支持者，昨晚在全國多個關鍵選區舉行「選前之夜」造勢活動，全力催出選票。執政的自民黨力守優勢，呼籲選民切勿因選情看好而掉以輕心；在野陣營則主打「制衡執政黨」，提醒選民警惕一黨獨大的風險。

高市選前疾呼 別因樂觀而鬆懈

首相兼自民黨總裁高市早苗昨晚現身東京都世田谷區二子玉川公園，替候選人若宮健嗣站台。儘管氣溫偏低、天空不時飄雨，現場仍湧入大批民眾，主辦單位估計到場人數約1萬人。

高市在演說中坦言，近期聽到外界出現「不要讓自民黨贏太多」的說法，讓她感到相當不甘心。她呼籲支持者務必投下手中一票，強調單一選區勝負往往只差幾十票，過去也曾有候選人因100票之差飲恨落敗，「每一票都可能改變結果」。

解散國會拚民意 主打積極財政

高市指出，自己就任首相僅3個多月便決定解散眾議院，是因日本正面臨經濟與財政政策的重要轉折，必須事先取得國民與納稅人的理解與審判，否則就不算負責任的政治。

她表示，自民黨此次選舉公約中，首度明確提出「負責任的積極財政」，目的是修正長期過度緊縮、對未來投資不足的路線。高市直言，過去的政策削弱了日本整體實力，「日本和日本人本來就有潛力，現在不行動真的來不及了」。

聚焦安全與國力 點名稀土戰略

高市強調，未來政策重心將放在糧食安全、能源與資源安全、醫療健康、國土強化、防災及網路安全等領域。其中在資源政策上，將推動南鳥島周邊深海稀土開發，降低對單一國家的依賴。

朝日新聞報導，在野各黨選前最後一夜持續訴求「牽制執政黨」。中道改革聯盟共同代表野田佳彥在東京多地演說，重申堅守非核三原則與和平路線，呼籲選民避免政治「過度右傾」。

國民民主黨代表玉木雄一郎則指出，該黨提出的「年收之牆」調整等政策已與執政黨達成共識，希望透過擴大席次提升政策談判力。他形容，國民民主黨希望成為防止執政黨「方向錯誤卻猛踩油門」的導航者。

去年在參議院選舉有所斬獲的參政黨，也在選前之夜提醒，若自民黨勝得過於壓倒，恐怕不再傾聽民意，呼籲選民分散權力。日本維新會、共產黨、令和新選組、日本保守黨及社民黨等政黨，也分別就經濟、移民、減稅、和平與社會福利議題進行最後動員，力拚擴大存在感。

本次眾議院選舉從解散到投開票僅16天，創下戰後最短選舉日程。選前最後一夜，各黨全面衝刺，執政黨力守優勢、避免翻盤，在野陣營則持續訴求制衡，選情仍存在不確定性。