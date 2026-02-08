獼猴「一家6口」趴宿舍窗外猛盯！女大生回房看傻眼

▲女大生返回宿舍，發現窗外有一家6口正在凝視。（圖／網友「Cinya的私房烘焙課」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

高雄中山大學時常傳出有獼猴出沒的事件，與人互動的過程中偶爾也會鬧上新聞版面。近日一名該校女學生返回宿舍，意外發現窗外站了6隻獼猴，離奇的畫面曝光，讓許多人看傻了。

返宿舍非室友迎接 窗外竟是獼猴「排排站」

網友「Cinya的私房烘焙課」在IG上分享一段影片，女兒在中山大學就讀，不過日前下課返回宿舍時，迎接女兒的並非室友，而是在窗外「排排站」的6隻獼猴，驚奇的畫面令女兒立即拿出手機紀錄。

獼猴媽媽餵奶、小猴表情包 畫面離奇又好笑

「Cinya的私房烘焙課」笑稱，這群「神秘嘉賓」的行為，宛如是在逛動物園，且其中一隻獼猴媽媽正在忙著餵奶，還有一隻小獼猴露出目瞪口呆的表情，儼然是「表情包本人」，畫面令人哭笑不得。

網友笑翻也喊怕 有人直言深夜恐被嚇壞

不少網友對此笑稱，「動物園看人」、「我們只是晚一點回學校，怎麼把宿舍關了」、「牠們應該知道，香蕉漲價了」、「牠們一定是來吃宵夜的，還全家一起來。」不過，也有人認為，這種畫面相當恐怖，若是沒有留意的話，恐怕會被嚇破膽。