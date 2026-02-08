小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

▲南投市逾百人上街大掃除。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節即將到來，南投縣環境保護局7日在南投市舉辦年終大掃除活動，號召環保局人員、南投市公所及各社區環保志工隊共約180人，一起撿煙蒂、掃街、清垃圾，希望營造更美好乾淨的環境、過好年。

「馬力全開．潔淨南投」活動在平和國小起跑，副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、縣府環保局長李易書，以及永豐里、嘉和里、營南社區、內新社區、大內興社區、芳美社區等志工隊都參與街道清理環境；清掃路線依照分工，涵蓋平和國小前的育樂路、順溪南路綠美橋南側與北側自行車道，以及綠美橋周邊等，最後共計清出一般垃圾510公斤、資源回收70公斤、菸蒂2公斤。

王瑞德致詞表示，全縣13鄉鎮市同步啟動類似行動，感謝環保志工平日投入環境維護與垃圾回收宣導；南投市長張嘉哲感謝環保局舉辦環境清潔活動、肯定環保志工辛勞，並呼籲市民從自身做起，共同打造更美好的家園。

環保局長李易書也指出，春節前大掃除是傳統習俗，該局率隊清潔南投市環境，提醒民眾及早進行居家大掃除，而春節垃圾收運多數鄉鎮初一至初四停收，初五起恢復，籲請鄉親配合垃圾收運時程、並提前預約大型廢棄物清運，切勿任意棄置，同時做好垃圾減量、妥善存放，初五再外出倒垃圾。