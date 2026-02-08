　
    • 　
>
癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師張家銘指出，從分子醫學角度來看，癌症的形成更像一種「寄生現象」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

傳統多認為癌症是突然發生，台北榮總遺傳優生科主任張家銘近日則指出，從分子醫學角度來看，癌症的形成更像一種「寄生現象」。他說明，癌細胞本來不應該存在身體的，正常情況下會被免疫系統辨識並清除，但當身體環境長期失衡，免疫警覺性下降，「癌細胞就像寄生蟲一樣」，在體內找到適合生存的空間並逐漸留下來。

張家銘引述國外研究指出，癌細胞能否存活，關鍵不在於生長速度，而是是否成功躲過免疫監控。研究顯示，癌細胞會逐步改變周圍組織結構、營養供應與免疫反應，使身體誤以為它是「可以接受的存在」，久而久之，免疫系統對其反應變得遲鈍，讓癌細胞得以在肺、肝、腦及骨骼等部位穩定生長。

他進一步說明，當身體長期處於慢性發炎、代謝效率下降或壓力過大的狀態，免疫系統清除異常細胞的能力就會受到影響，這也正是癌細胞容易「落腳」的關鍵背景。

▲▼吃素地雷。（圖／Unsplash）

▲食用過多的精緻澱粉、甜點易造成身體負擔。（示意圖／Unsplash）

哪些人特別容易被寄生？張家銘指出，從分子體質來看，特別容易走進這種狀態的人，常常有幾個共通點：

1.壓力長期很大
2.睡眠品質差
3.愛吃甜食跟精緻澱粉
4.運動量少
5.腸胃常常不穩定

這些條件加在一起，身體就會慢慢變成一個「免疫雷達不太靈、代謝效率不高」的環境，癌細胞最喜歡這類宿主。此外，若出現長期疲倦卻不易發燒、腸胃愈來愈敏感，或血糖偏高、腰圍增加、脂肪肝等代謝異常情形，也可能代表身體已進入慢性發炎狀態，免疫系統的反應節奏正在變慢。

針對防癌之道，張家銘強調，關鍵不只是定期檢查，而是調整整體免疫生態。他建議，從規律作息與充足睡眠做起，搭配均衡飲食與運動，減少精緻糖攝取，並重視壓力管理與自然環境接觸，讓身體回到不利癌細胞生存的狀態。

張家銘總結，真正的抗癌策略，不是與癌細胞正面對抗，而是讓免疫系統維持敏銳、代謝穩定、腸道健康，當身體不再適合它久住，癌細胞自然難以形成威脅。

廣東深圳一名女子日前上廁所時，拉出一條3公尺長的寄生蟲，嚇得她立刻就醫。女子從來不吃生食，醫生認為，可能是生食、熟食混用同一塊砧板，才導致女子吃下寄生蟲。

