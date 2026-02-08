　
蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

▲▼農業部表示，台灣蓮霧主要有6品種，建議民眾看品種挑選最適合自己口味。（圖／農業部提供）

▲農業部表示，台灣蓮霧主要有6種，建議民眾看品種挑選最適合自己口味。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣蓮霧脆甜多汁超可口，但民眾常聽的是「黑珍珠」。農業部指出，台灣最常見蓮霧有6種，栽培面積最廣的是黑珍珠，「黑金剛」則是果肉結實細緻，「春之桃」果型最大，夏天為粉色至桃紅色，像水蜜桃一樣漂亮。農業部也教大家挑選要注意4個重點，蒂頭、果臍都是關鍵。

鮮紅討喜又香甜的蓮霧，是目前當季水果。農業部表示，蓮霧不僅口感清爽，還富含膳食纖維、維生素C、鉀和多種酚類化合物，主要產地集中在屏東縣，其次是高雄六龜、嘉義梅山、中埔、南投信義及宜蘭員山等地。

不少民眾最常聽到蓮霧品種是黑珍珠、黑金剛等，誤以為蓮霧都是黑的。農業部在臉書說明，其實蓮霧不一定都是黑或紅，台灣最常見的有6種蓮霧，最常聽到的黑珍珠就是南洋粉紅種，果形較小、甜度高，也是台灣栽培歷史最久、栽培面積最廣品種。而黑金剛、黑鑽石則是大黑種蓮霧，有明顯隆紋，果形寬胖，特徵是果肉結實細緻。

▲▼農業部表示，台灣蓮霧主要有6品種，建議民眾看品種挑選最適合自己口味。（圖／農業部提供）

▲▼農業部表示，台灣蓮霧主要有6種。（圖／農業部提供）

▲▼農業部表示，台灣蓮霧主要有6品種，建議民眾看品種挑選最適合自己口味。（圖／農業部提供）

▲▼農業部表示，台灣蓮霧主要有6種。（圖／農業部提供）

▲▼農業部表示，台灣蓮霧主要有6品種，建議民眾看品種挑選最適合自己口味。（圖／農業部提供）

此外，農業部表示，近年也有許多新興品種出現，像是高雄2號「春之桃」是目前果形最大的品種，在冬、春是紅色，夏天則是粉色至桃紅色，就像水蜜桃一樣漂亮；台農3號「黑糖芭比」，不僅果形漂亮、果肉脆甜多汁，而且耐貯運，是佳節送禮首選。

民眾若要挑選蓮霧，農業部建議注意四大要點：
1.蒂頭無失水
2.果脊明顯
3.果臍萼片開張
4.果實飽滿，托在手上有重量感

農業部也提醒民眾，蓮霧的保存方式很重要，若沒有馬上要吃，不要先洗，直接用無油墨的報紙或紙袋裝好，外面包覆塑膠袋，然後放進冰箱蔬果層冷藏，這樣就能保持蓮霧的新鮮。

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

台灣在去年10月爆發非洲豬瘟，目前已滿3個月。農業部今（4日）指出，已經完成61場關聯場檢查，結果都是陰性，近期防檢署會召開專家會議，再審視相關資料，若沒有問題，最快下周農曆過年前、最慢本月底，就可向世界動物衛生組織申請重返非疫區，希望7月達到重返非疫區目標。

連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

