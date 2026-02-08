　
生活 生活焦點

工作出包被冷凍！他沒事做「卻被加薪3次」　網曝經驗：是兩回事

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO自認被冷凍。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

工作表現不佳，可能會面臨懲處或冷凍，但近日有網友分享離奇經歷。他自認在公司狂出包，導致被主管冷凍，工作量大幅減少。然而怪異的是，他竟然連續獲得三次加薪，讓他摸不著頭緒，既擔心是主管的陷阱，又因背負經濟壓力不敢輕易離職。貼文曝光後，引起討論。

工作出包被冷凍！卻被連加三次薪

這名男網友在Dcard上，以「被主管冷凍卻一直被加薪」為標題發文，透露他目前任職於一間極具發展性的公司。大約在一年前，他在工作上頻頻出錯，隨後便感覺到主管開始將他「冷凍」，指派的工作越來越少，直到現在幾乎沒有新任務，每天看著同事忙碌，他心裡其實相當難受。

詭異情況讓他困惑，懷疑主管挖坑

原PO表示，為了擺脫現狀，他曾開啟求職網尋找新機會，雖然順利拿到幾個錄取通知，但薪資水準頂多與現職持平。而讓他感到詭異的是，儘管處於被冷凍的狀態，公司竟然連續幫他加薪了三次。這讓他完全猜不透主管的想法，不禁懷疑這是否為另類的管理手段，又或者主管在挖坑？

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

原PO坦言，雖然加薪確實令人開心，但在職場上缺乏發揮空間，讓他感到相當痛苦，深怕哪天突然就被公司裁員。然而，礙於房貸與車貸等沉重的經濟壓力，加上目前找不到薪資條件優於現職的工作，讓他陷入想走卻走不掉的困境。面對這樣矛盾的情況，他不知該如何是好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以舒服過日子不香嗎？人生不是只有工作」、「利用上班時間精進自己，讓自己保持高薪水程度， 就不怕被裁了」、「不會裁你啊，因為你的存在就是凝聚其他同事的向心力」。也有網友表示，「就是架空你，養爛你的能力，金手銬很危險」、「你沒想錯，裁員會先有你」。

還有網友認為，「那是兩回事 ，出包是工作問題，調薪是制度福利問題。我手下也出錯，但那是看我要如何處理，但公司給予固定調薪和特殊調整，我部門的該給的福利還是要給，和我喜不喜歡他、出不出錯沒關係」。

