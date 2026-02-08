無血緣也是家人！韓國童書天后「不畫一家4口」催淚理由曝光

▲韓國童書作家白希那的創作，經常顛覆大眾典型的形象。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

韓國「諾貝爾等級」童書作家白希那來台，分享作品常會出現單親、非典型家庭的原因，像是《啾啾的媽媽》就是無血緣關係的母女，她透露，如果只畫常見的「一家四口」，擔心有小孩「覺得自己不正常」，想強調「只要有愛，就是家人，有沒有血緣不重要」。每當看到不是跟父母來的孩子，拿這本書來簽名，她內心都特別激動。

▲白希那（백희나）是韓國知名的繪本作家。（圖／翻攝自YouTube「維京國際」影片）



白希那日前出席2026台北國際書展「童書論壇」分享創作路程，她提到，自己是在充滿愛與支持的家庭中長大，這對她而言是一種祝福。但成為母親之後，她開始重新回頭看這些理所當然的幸福，也會反問自己，「是不是還有一些地方，其實可以做得更好？」

尤其人生在不同階段，會遇到各種困難與低潮，當許多事情同時發生，脆弱也可能一口氣湧上來。她自曝曾經歷過「產後憂鬱」，那時接連而來的困境，破碎、敏感、難以說出口的狀態，後來都成了創作的重要養分。

▲她思考「典型家庭」的故事，可能會傷害到不同家庭結構的孩子。（圖／記者林育綾攝）

在一些故事設定上，有時會出現「一家四口」，就像一般大眾眼中「標準的家庭樣貌」，但她後來反覆思考，如果只呈現這樣的家庭，會不會對那些來自不同家庭結構的孩子不公平？因此越來越清楚，自己的作品不想帶給任何人傷害，也不希望在無意間，讓孩子留下傷口。

白希那觀察，孩子在閱讀或接觸各種媒體時，往往會不自覺把角色拿來跟自己對照。如果故事裡只有典型的家庭樣貌，孩子很可能會在心想，「那我跟他們不一樣，是不是代表我不正常？」這種比較，可能會造成傷害。

因此在她的作品《啾啾的媽媽》中，刻意描寫沒有血緣關係的母女關係，就是想強調，「有沒有血緣其實不重要，只要有愛，就是一家人。」她不喜歡在故事裡說教，但相信角色本身就能傳遞重要的訊息。

每當她到各地演講、分享時，偶爾會看到有些孩子不是跟父母一起來，當他們拿著《啾啾的媽媽》跑來請她簽名時，她內心總會特別感動，因為那一刻很清楚地知道，這個故事真的有被需要。

▲繪本《生日快樂》大人也讀到哭。（圖／記者林育綾攝）

事實上，她的讀者不只限於孩童，也有大批成年讀者也是粉絲，論壇當天，一名參加者透露用她的繪本《生日快樂》帶領大人閱讀靜心，不少人會讀到哭。還有媽媽說，因為長年為了孩子付出，看見那隻斑馬的衣服一件件消失，才聯想到「已經好久沒有好好照顧自己」；甚至還有海外讀者特地飛來台灣，只為了親眼見她一面。

白希那（백희나）是韓國知名繪本作家，她不只用畫筆在畫紙上創作，還常常透過製作立體人偶、搭建場景，結合攝影等，多種媒材的獨特風格而聞名，被譽為掀開韓國圖畫書新篇章的創作者之一。2020年更獲得「林格倫紀念大獎」（The Astrid Lindgren Memorial Award），是該獎首位韓國得主，等級被外界譽為相當於「諾貝爾兒童文學獎」。