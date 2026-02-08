　
無血緣也是家人！韓國童書天后「不畫一家4口」催淚理由曝光

▲▼韓國童書作家白希那來台，在「2026台北國際書展」童書論壇分享創作之路。（圖／記者林育綾攝）

▲韓國童書作家白希那的創作，經常顛覆大眾典型的形象。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

韓國「諾貝爾等級」童書作家白希那來台，分享作品常會出現單親、非典型家庭的原因，像是《啾啾的媽媽》就是無血緣關係的母女，她透露，如果只畫常見的「一家四口」，擔心有小孩「覺得自己不正常」，想強調「只要有愛，就是家人，有沒有血緣不重要」。每當看到不是跟父母來的孩子，拿這本書來簽名，她內心都特別激動。

▲▼白希那（백희나）是韓國知名的繪本作家，她不只用畫筆在畫紙上創作，還常常透過製作立體人偶、搭建場景，結合攝影等，多種媒材的獨特風格而聞名，被譽為掀開韓國圖畫書新篇章的創作者之一。（圖／翻攝自YouTube「維京國際」影片）

▲白希那（백희나）是韓國知名的繪本作家。（圖／翻攝自YouTube「維京國際」影片）

白希那日前出席2026台北國際書展「童書論壇」分享創作路程，她提到，自己是在充滿愛與支持的家庭中長大，這對她而言是一種祝福。但成為母親之後，她開始重新回頭看這些理所當然的幸福，也會反問自己，「是不是還有一些地方，其實可以做得更好？」

尤其人生在不同階段，會遇到各種困難與低潮，當許多事情同時發生，脆弱也可能一口氣湧上來。她自曝曾經歷過「產後憂鬱」，那時接連而來的困境，破碎、敏感、難以說出口的狀態，後來都成了創作的重要養分。

▲▼韓國童書作家白希那來台，在「2026台北國際書展」童書論壇分享創作之路。（圖／記者林育綾攝）

▲她思考「典型家庭」的故事，可能會傷害到不同家庭結構的孩子。（圖／記者林育綾攝）

在一些故事設定上，有時會出現「一家四口」，就像一般大眾眼中「標準的家庭樣貌」，但她後來反覆思考，如果只呈現這樣的家庭，會不會對那些來自不同家庭結構的孩子不公平？因此越來越清楚，自己的作品不想帶給任何人傷害，也不希望在無意間，讓孩子留下傷口。

白希那觀察，孩子在閱讀或接觸各種媒體時，往往會不自覺把角色拿來跟自己對照。如果故事裡只有典型的家庭樣貌，孩子很可能會在心想，「那我跟他們不一樣，是不是代表我不正常？」這種比較，可能會造成傷害。

因此在她的作品《啾啾的媽媽》中，刻意描寫沒有血緣關係的母女關係，就是想強調，「有沒有血緣其實不重要，只要有愛，就是一家人。」她不喜歡在故事裡說教，但相信角色本身就能傳遞重要的訊息。

每當她到各地演講、分享時，偶爾會看到有些孩子不是跟父母一起來，當他們拿著《啾啾的媽媽》跑來請她簽名時，她內心總會特別感動，因為那一刻很清楚地知道，這個故事真的有被需要。

▲▼韓國童書作家白希那來台，在「2026台北國際書展」童書論壇分享創作之路。（圖／記者林育綾攝）

▲繪本《生日快樂》大人也讀到哭。（圖／記者林育綾攝）

事實上，她的讀者不只限於孩童，也有大批成年讀者也是粉絲，論壇當天，一名參加者透露用她的繪本《生日快樂》帶領大人閱讀靜心，不少人會讀到哭。還有媽媽說，因為長年為了孩子付出，看見那隻斑馬的衣服一件件消失，才聯想到「已經好久沒有好好照顧自己」；甚至還有海外讀者特地飛來台灣，只為了親眼見她一面。

白希那（백희나）是韓國知名繪本作家，她不只用畫筆在畫紙上創作，還常常透過製作立體人偶、搭建場景，結合攝影等，多種媒材的獨特風格而聞名，被譽為掀開韓國圖畫書新篇章的創作者之一。2020年更獲得「林格倫紀念大獎」（The Astrid Lindgren Memorial Award），是該獎首位韓國得主，等級被外界譽為相當於「諾貝爾兒童文學獎」。

創作不完美角色　韓國諾貝爾級童書作家：不能騙小孩人生一定幸福

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

無血緣也是家人！韓國童書天后「不畫一家4口」催淚理由曝光

無血緣也是家人！韓國童書天后「不畫一家4口」催淚理由曝光

韓國諾貝爾級童書作家：不能騙小孩人生會幸福

韓國諾貝爾級童書作家：不能騙小孩人生會幸福

韓國「諾貝爾等級童書作家」白希那在今（6）日現身「台北國際書展」論壇，分享創作之路。由於她筆下的角色多半外表不完美、古怪逗趣，故事中也有沉重元素，她表示，喜歡從日常取材，不會刻意美化，也不可能去騙小孩「人生一定會一直很幸福」，但考量到讀者有很多兒童，會避免有害內容，主要希望作品能帶來快樂與安慰。

被出版社情勒邀出書　曾寶儀金句連發暖回

被出版社情勒邀出書　曾寶儀金句連發暖回

李遠逛書展「書單保密」購書金額曝光

李遠逛書展「書單保密」購書金額曝光

三大電商書展限定優惠一次看

三大電商書展限定優惠一次看

台北國際書展開幕　賴清德：找一位好老師不如找好書

台北國際書展開幕　賴清德：找一位好老師不如找好書

白希那童書繪本繪本作家韓國作家2026台北國際書展

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

