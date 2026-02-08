　
生活

12星座一週運勢　獅子遇好對象、射手旅遊運旺

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲獅子座未來一週有機會迎來正緣。（示意圖／資料照）

辰宇力 ☆ 2026.2.8～2026.2.15 星象預測與12星座運勢

本週呈現理性與感性的交錯，集體意識、制度與個人情緒之間的拉扯成為主旋律。人際關係容易進入「重新定義規則」的階段，不論是合作、朋友或親密關係，都更在意是否對等、是否尊重個體差異。理性說服力下降，取而代之的是情緒感染力。適合談感受、不適合談條款細節，然而誤解的風險也隨之上升。關係更容易因為心軟而有自我犧牲的傾向。容易出現「我以為你知道」的落差。

展望未來7日，#雙子思路清晰。#射手出行機率高。#獅子遇到好對象。#水瓶為自己做決定。#天秤人際輕盈。#摩羯追求穩定與持續。#雙魚休息與沉澱。#白羊保持耐心。#處女注意健康管理。#金牛避免固守立場。#天蠍整理情緒。#巨蟹別鑽牛角尖。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21 ～ 4/20）

本週你從情緒反應模式轉向策略思考，行動不再只是想快，而是開始思考後果與布局。工作上適合參與團隊規劃、制度討論，但要避免過度急於主導。人際關係中，你需要的是志同道合，而非單向配合。內在有想突破現況的衝動，但真正的關鍵在於耐心與方法。

本週開運色：粉玫瑰、藍

2/8 （SUN）：陰 Cloudy
2/9 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/11（WED）：晴 Sunny
2/12（THU）：晴 Sunny
2/13（FRI）：晴 Sunny
2/14（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

金牛座 Taurus（4/21 ～ 5/20）

現實壓力成為焦點，特別是責任、資源與長期穩定性。本週你可能被迫正視某些早已存在卻被忽略的問題。工作上不利拖延，越早面對越能減少後續消耗。關係中容易因價值觀不同而出現冷感，溝通時要避免固守立場。

本週開運色：暗紅、褐紅

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/9（MON）：暴雨 Rainy
2/10（TUE）：陰 Cloudy
2/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/14（SAT）：晴 Sunny
2/15（SUN）：晴 Sunny

雙子座 Gemini（5/21 ～ 6/21）

思路清晰、表達順暢的一週。你在討論、寫作、協調方面特別有優勢，適合談條件、做說明、處理誤會。本週資訊流動快速，但需留意真假混雜。感情上理性佔上風，交流能帶來安全感，而非激情。

本週開運色：天藍、紫

2/8（SUN）：晴 Sunny
2/9（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/11（WED）：陰 Cloudy
2/12（THU）：陰 Cloudy
2/13（FRI）：陰 Cloudy
2/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22 ～ 7/22）

本週焦點在金錢與心理安全感。你會重新衡量付出與回報是否平衡，無論是工作或情感層面。情緒容易內收，不太想對外說明自己的感受，建議透過具體行動來穩定內在，而非反覆思考。

本週開運色：銀白、藍紫

2/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/9（MON）：晴 Sunny
2/10（TUE）：晴 Sunny
2/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/14（SAT）：陰 Cloudy
2/15（SUN）：陰 Cloudy

獅子座 Leo（7/23 ～ 8/22）

關係議題被放大的一週。你會清楚感受到「我在關係中是什麼位置」。合作、伴侶或重要他人之間，需要重新談清楚界線與責任。單身者容易遇到理念契合的人，但進展偏慢，重質不重量。

本週開運色：暖黃、橙紅

2/8（SUN）：晴 Sunny
2/9（MON）：暴雨 Rainy
2/10（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/11（WED）：晴 Sunny
2/12（THU）：晴 Sunny
2/13（FRI）：晴 Sunny
2/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

處女座 Virgo（8/23 ～ 9/22）

生活與工作流程需要調整。你可能發現舊方法已無法支撐現在的需求。本週適合改善效率、修正細節，但不適合過度自責。身體容易反映壓力，作息與健康管理不可忽視。

本週開運色：藍、綠

2/8（SUN）：晴 Sunny
2/9（MON）：晴 Sunny
2/10（TUE）：晴 Sunny
2/11（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/12（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/13（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/14（SAT）：晴 Sunny
2/15 （SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23 ～ 10/23）

創造力回升，人際互動變得較輕盈。你會想重新找回「做自己喜歡的事」的感覺。感情中容易出現曖昧或重新連結，但需要觀察對方是否能給出實際承諾，避免停留在想像層次。

本週開運色：暗紅、褐紅

2/8（SUN）：陰 Cloudy
2/9（MON）：晴 Sunny
2/10（TUE）：晴 Sunny
2/11 （WED）：晴 Sunny
2/12（THU）：晴 Sunny
2/13（FRI）：晴 Sunny
2/14（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

天蠍座 Scorpio（10/24 ～ 11/22）

內在與家庭議題成為重心。你需要更多安靜時間，整理情緒與過往經驗。本週不適合強行社交，反而適合做心理層面的清理。某些舊問題可能再次浮現，但你已不再是原本的你。

本週開運色：粉玫瑰、藍

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/9（MON）：暴雨 Rainy
2/10（TUE）：陰 Cloudy
2/11（WED）：晴 Sunny
2/12（THU）：晴 Sunny
2/13（FRI）：晴 Sunny
2/14（SAT）：晴 Sunny
2/15（SUN）：晴 Sunny

射手座 Sagittarius（11/23 ～ 12/21）

溝通頻繁、資訊密集的一週。短期計畫、會議、出行機會增加，但要避免承諾過多。你需要在速度與準確度之間取得平衡。適合把零散想法整理成可執行方案。

本週開運色：黃、藍

2/8（SUN）：晴 Sunny
2/9（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/11（WED）：陰 Cloudy
2/12（THU）：陰 Cloudy
2/13（FRI）：陰 Cloudy
2/14（SAT）：晴 Sunny
2/15（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22 ～ 1/19）

工作與現實成果回到主舞台。你會更務實地看待投入與回報。本週適合談實際條件、制度調整與長期規劃。感情上不追求浪漫，而是穩定與可持續性。

本週開運色：褐、墨綠

2/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/9（MON）：晴 Sunny
2/10（TUE）：晴 Sunny
2/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/14（SAT）：陰 Cloudy
2/15（SUN）：陰 Cloudy

水瓶座 Aquarius（1/20 ～ 2/18）

仍處於轉換期，但方向感逐漸清晰。本週你更敢為自己做決定，也更在意是否忠於內在價值。人際關係中容易出現價值觀對話，關鍵在於是否願意讓對方看見真實立場。

本週開運色：藍、藍綠

2/8（SUN）：晴 Sunny
2/9（MON）：暴雨 Rainy
2/10（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/11（WED）：晴 Sunny
2/12（THU）：晴 Sunny
2/13（FRI）：晴 Sunny
2/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙魚座 Pisces（2/19 ～ 3/20）

需要休息與沉澱的一週。潛意識活動旺盛，直覺強，但不適合倉促行動。適合結束舊模式、舊情緒，而不是急著開啟新局。感情上要注意界線，避免過度共感造成消耗。

本週開運色：紫、淺海綠

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/9（MON）：晴 Sunny
2/10（TUE）：晴 Sunny
2/11（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/12（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/13（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/14（SAT）：晴 Sunny
2/15（SUN）：晴 Sunny

相關新聞

未來一周生肖運勢！　

未來一周生肖運勢！　

新的一週到來，命理生肖專家曼樺老師特別整理出2月8日至14日12生肖整體趨勢排行，本周運勢走勢穩中向上，事業運以牛、虎、龍表現突出，財運方面則有年終與偏財進帳的好消息；愛情與健康運勢也各有亮點，整體氛圍適合為年前生活與後續規劃做好準備。

2月8日星座運勢／週日脫單戀愛運最強3星座

2月8日星座運勢／週日脫單戀愛運最強3星座

爛事一堆衰到爆？3招重設贏好運

爛事一堆衰到爆？3招重設贏好運

一切要按計劃走的三大星座！

一切要按計劃走的三大星座！

關鍵字：

星座占卜12星座運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

