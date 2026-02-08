12星座一週運勢　獅子遇好對象、射手旅遊運旺

▲獅子座未來一週有機會迎來正緣。（示意圖／資料照）

辰宇力 ☆ 2026.2.8～2026.2.15 星象預測與12星座運勢

本週呈現理性與感性的交錯，集體意識、制度與個人情緒之間的拉扯成為主旋律。人際關係容易進入「重新定義規則」的階段，不論是合作、朋友或親密關係，都更在意是否對等、是否尊重個體差異。理性說服力下降，取而代之的是情緒感染力。適合談感受、不適合談條款細節，然而誤解的風險也隨之上升。關係更容易因為心軟而有自我犧牲的傾向。容易出現「我以為你知道」的落差。

展望未來7日，#雙子思路清晰。#射手出行機率高。#獅子遇到好對象。#水瓶為自己做決定。#天秤人際輕盈。#摩羯追求穩定與持續。#雙魚休息與沉澱。#白羊保持耐心。#處女注意健康管理。#金牛避免固守立場。#天蠍整理情緒。#巨蟹別鑽牛角尖。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21 ～ 4/20）

本週你從情緒反應模式轉向策略思考，行動不再只是想快，而是開始思考後果與布局。工作上適合參與團隊規劃、制度討論，但要避免過度急於主導。人際關係中，你需要的是志同道合，而非單向配合。內在有想突破現況的衝動，但真正的關鍵在於耐心與方法。

本週開運色：粉玫瑰、藍

2/8 （SUN）：陰 Cloudy

2/9 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/11（WED）：晴 Sunny

2/12（THU）：晴 Sunny

2/13（FRI）：晴 Sunny

2/14（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

金牛座 Taurus（4/21 ～ 5/20）

現實壓力成為焦點，特別是責任、資源與長期穩定性。本週你可能被迫正視某些早已存在卻被忽略的問題。工作上不利拖延，越早面對越能減少後續消耗。關係中容易因價值觀不同而出現冷感，溝通時要避免固守立場。

本週開運色：暗紅、褐紅

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/9（MON）：暴雨 Rainy

2/10（TUE）：陰 Cloudy

2/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/14（SAT）：晴 Sunny

2/15（SUN）：晴 Sunny

雙子座 Gemini（5/21 ～ 6/21）

思路清晰、表達順暢的一週。你在討論、寫作、協調方面特別有優勢，適合談條件、做說明、處理誤會。本週資訊流動快速，但需留意真假混雜。感情上理性佔上風，交流能帶來安全感，而非激情。

本週開運色：天藍、紫

2/8（SUN）：晴 Sunny

2/9（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/11（WED）：陰 Cloudy

2/12（THU）：陰 Cloudy

2/13（FRI）：陰 Cloudy

2/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22 ～ 7/22）

本週焦點在金錢與心理安全感。你會重新衡量付出與回報是否平衡，無論是工作或情感層面。情緒容易內收，不太想對外說明自己的感受，建議透過具體行動來穩定內在，而非反覆思考。

本週開運色：銀白、藍紫

2/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/9（MON）：晴 Sunny

2/10（TUE）：晴 Sunny

2/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/14（SAT）：陰 Cloudy

2/15（SUN）：陰 Cloudy

獅子座 Leo（7/23 ～ 8/22）

關係議題被放大的一週。你會清楚感受到「我在關係中是什麼位置」。合作、伴侶或重要他人之間，需要重新談清楚界線與責任。單身者容易遇到理念契合的人，但進展偏慢，重質不重量。

本週開運色：暖黃、橙紅

2/8（SUN）：晴 Sunny

2/9（MON）：暴雨 Rainy

2/10（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/11（WED）：晴 Sunny

2/12（THU）：晴 Sunny

2/13（FRI）：晴 Sunny

2/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

處女座 Virgo（8/23 ～ 9/22）

生活與工作流程需要調整。你可能發現舊方法已無法支撐現在的需求。本週適合改善效率、修正細節，但不適合過度自責。身體容易反映壓力，作息與健康管理不可忽視。

本週開運色：藍、綠

2/8（SUN）：晴 Sunny

2/9（MON）：晴 Sunny

2/10（TUE）：晴 Sunny

2/11（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/12（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/13（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/14（SAT）：晴 Sunny

2/15 （SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23 ～ 10/23）

創造力回升，人際互動變得較輕盈。你會想重新找回「做自己喜歡的事」的感覺。感情中容易出現曖昧或重新連結，但需要觀察對方是否能給出實際承諾，避免停留在想像層次。

本週開運色：暗紅、褐紅

2/8（SUN）：陰 Cloudy

2/9（MON）：晴 Sunny

2/10（TUE）：晴 Sunny

2/11 （WED）：晴 Sunny

2/12（THU）：晴 Sunny

2/13（FRI）：晴 Sunny

2/14（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

天蠍座 Scorpio（10/24 ～ 11/22）

內在與家庭議題成為重心。你需要更多安靜時間，整理情緒與過往經驗。本週不適合強行社交，反而適合做心理層面的清理。某些舊問題可能再次浮現，但你已不再是原本的你。

本週開運色：粉玫瑰、藍

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/9（MON）：暴雨 Rainy

2/10（TUE）：陰 Cloudy

2/11（WED）：晴 Sunny

2/12（THU）：晴 Sunny

2/13（FRI）：晴 Sunny

2/14（SAT）：晴 Sunny

2/15（SUN）：晴 Sunny

射手座 Sagittarius（11/23 ～ 12/21）

溝通頻繁、資訊密集的一週。短期計畫、會議、出行機會增加，但要避免承諾過多。你需要在速度與準確度之間取得平衡。適合把零散想法整理成可執行方案。

本週開運色：黃、藍

2/8（SUN）：晴 Sunny

2/9（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/11（WED）：陰 Cloudy

2/12（THU）：陰 Cloudy

2/13（FRI）：陰 Cloudy

2/14（SAT）：晴 Sunny

2/15（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22 ～ 1/19）

工作與現實成果回到主舞台。你會更務實地看待投入與回報。本週適合談實際條件、制度調整與長期規劃。感情上不追求浪漫，而是穩定與可持續性。

本週開運色：褐、墨綠

2/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/9（MON）：晴 Sunny

2/10（TUE）：晴 Sunny

2/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/14（SAT）：陰 Cloudy

2/15（SUN）：陰 Cloudy

水瓶座 Aquarius（1/20 ～ 2/18）

仍處於轉換期，但方向感逐漸清晰。本週你更敢為自己做決定，也更在意是否忠於內在價值。人際關係中容易出現價值觀對話，關鍵在於是否願意讓對方看見真實立場。

本週開運色：藍、藍綠

2/8（SUN）：晴 Sunny

2/9（MON）：暴雨 Rainy

2/10（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/11（WED）：晴 Sunny

2/12（THU）：晴 Sunny

2/13（FRI）：晴 Sunny

2/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙魚座 Pisces（2/19 ～ 3/20）

需要休息與沉澱的一週。潛意識活動旺盛，直覺強，但不適合倉促行動。適合結束舊模式、舊情緒，而不是急著開啟新局。感情上要注意界線，避免過度共感造成消耗。

本週開運色：紫、淺海綠

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/9（MON）：晴 Sunny

2/10（TUE）：晴 Sunny

2/11（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/12（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/13（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/14（SAT）：晴 Sunny

2/15（SUN）：晴 Sunny