大陸 大陸焦點 特派現場

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

中國一名男子抱怨，住40樓的他每次等電梯就是20分鐘起跳，讓他決定就算賠錢也要賣掉房子。（翻攝自微博）

▲中國一名男子抱怨，住40樓的他每次等電梯就是20分鐘起跳，讓他決定就算賠錢也要賣掉房子。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

好不容易抽中的「神選之房」，竟然被電梯打敗了？杭州一名馬姓男子曾是人人羨慕的「天選之人」，幸運抽中當地中籤率極低的萬人搶購熱門建案，不料入住後卻是噩夢的開始。馬男抱怨，家住40樓的他，每天出門光是等電梯就要耗掉20多分鐘，最後他忍無可忍，不顧家人反對，決定賠錢也要搬家。

萬人海選「神抽」紅盤！入住後驚覺40樓是修煉場

根據中國媒體《錢江晚報》報導，馬男購買的建案位於杭州城北，當時預售時引發萬人瘋搶，能買到簡直比中樂透還難。馬男當時與家人興奮入住，但隨之而來的卻是嚴重的「超高層後遺症」。

「住在40樓，真的沒有一天不心煩！」馬男表示，由於樓層過高，加上社區電梯調度問題，每天上班尖峰時段，出門等電梯的時間動不動就要20分鐘起跳。除了「電梯地獄」，他還抱怨超高層住宅風聲、噪音干擾嚴重，讓他晚上睡不著覺，入住不到2年就心灰意冷。

面對馬男的決定，家裡人普遍無法理解，認為這套房子當初好不容易才抽中，如今房市景氣不如以往，現在賣房價格絕對不理想，只為了「等電梯」這種小事就轉手太過可惜。

但馬男態度異常堅決，他直言：「不想再繼續消磨自己的心情了。」他認為，房子是用來住的，如果每天出門都要經歷這種焦慮，房子的增值潛力也沒意義。他更感嘆，未來買房再也不會盲目追求所謂的「紅盤」，住得舒服才是王道。

20分鐘太誇張？住戶實測：尖峰時段10分鐘是常態

對於馬男「等電梯20分鐘」的說法，當地記者實地走訪該社區。雖然非尖峰時段電梯運作正常，從大廳到40樓僅需2分鐘，但隨機採訪其他高層住戶後發現，大家的感受大不同。

有住戶認為，20分鐘可能包含心理上的焦慮感，但也坦言「等過6到10分鐘」確實是常態。更有住在其他社區40樓的網友感嘆：「超高層最怕電梯保養，只要有一部停工，剩下的電梯就會忙到飛起，每一次下樓都是在修煉心性。」

