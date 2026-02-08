　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節國旅平均訂房率43.03%　嘉義市近6成最高

▲▼國旅,旅宿,旅館,飯店,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

▲春節國旅平均訂房率43.03%。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

春節連續假期將至，交通部觀光署截至1月30日統計國旅訂房情形，假期前8日（2月14日至2月21日）平均訂房率43.03%，最高前3名依序為嘉義市59.08%、台中市57.99%及雲林縣57.04%。

今年春節連續假期共9天（2月14日至2月22日），平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市、台中市、雲林縣，另外連同新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等7個縣市，總計10個縣市訂房率超過總平均43.03%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據觀光署統計，各日訂房率前3名縣市：

(1) 2月14日(星期六)：台中市(47.26%)、嘉義市(45.02%)、新北市(43.71%)。
(2) 2月15日(星期日)：嘉義市(51.20%)、台中市(49.15%)、新北市(42.47%)。
(3) 2月16日(星期一)(除夕)：嘉義市(65.17%)、雲林縣(64.50%)、南投縣(61.10%)。
(4) 2月17日(星期二)(初一)：雲林縣(76.87%)、嘉義市(71.66%)、台中市(65.20%)。
(5) 2月18日(星期三)(初二)：嘉義市(75.66%)、雲林縣(75.24%)、台中市(72.49%)。
(6) 2月19日(星期四)(初三)：雲林縣(84.36%)、嘉義市(72.89%)、台中市(71.44%)。
(7) 2月20日(星期五)(初四)：台南市(63.84%)、台中市(60.36%)、嘉義市(58.90%)。
(8) 2月21日(星期六)(初五)：台南市(42.13%)、台中市(39.37%)、苗栗縣(37.60%)。
(9) 2月22日(星期日)(初六)：新北市(28.46%)、嘉義市(27.96%)、台北市(26.02%)。

觀光署分析，各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三，連假期間有各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等活動，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化、夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

觀光署也說，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與當前數據有所不同。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

賈永婕驚喊現在才知「林宅血案發生在她年代」遭出征！網轟無知

快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」

禮讓救護車遭惡逼飆粗話！「運兵車」囂張嗆：叭三X...全網怒炸

《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭傷痛：從小被迫與父分開

台鐵男短髮不過耳、女禁黑內衣　工會籲鬆綁服儀、開放運動鞋

急探7度！氣象粉專「示警3區域」非常嚴寒　網喊：冷久一點

春節國旅平均訂房率43.03%　嘉義市近6成最高

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼　網勸： 快逃

工作出包被冷凍！他沒事做「卻被加薪3次」　網曝經驗：是兩回事

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

賈永婕驚喊現在才知「林宅血案發生在她年代」遭出征！網轟無知

快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」

禮讓救護車遭惡逼飆粗話！「運兵車」囂張嗆：叭三X...全網怒炸

《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭傷痛：從小被迫與父分開

台鐵男短髮不過耳、女禁黑內衣　工會籲鬆綁服儀、開放運動鞋

急探7度！氣象粉專「示警3區域」非常嚴寒　網喊：冷久一點

春節國旅平均訂房率43.03%　嘉義市近6成最高

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼　網勸： 快逃

工作出包被冷凍！他沒事做「卻被加薪3次」　網曝經驗：是兩回事

兄弟雙將沒進WBC名單　宋晟睿、吳俊偉吐心聲：在電視機前加油

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

伊森、森根聯手射落雷霆　KD生涯總進球數超越傳奇

黃國昌遭批政見抄中央　蘇巧慧揭「兩者差異」：我們有第一線反饋

賈永婕驚喊現在才知「林宅血案發生在她年代」遭出征！網轟無知

【一石二鳥】男帶毒品被抓！隊友開直播取笑 下秒也被「浩克警」逮捕

生活熱門新聞

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

還有冷空氣！　下波變天時間曝

快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

快訊／12縣市低溫特報！急凍跌破10度

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

《世紀血案》未取得同意　監委：林義雄不知情

老鼠入侵北捷「研判由旅客背包竄出」 網看傻

更多熱門

相關新聞

南投環保局年前動員180人上街大掃除

南投環保局年前動員180人上街大掃除

農曆春節即將到來，南投縣環境保護局7日在南投市舉辦年終大掃除活動，號召環保局人員、南投市公所及各社區環保志工隊共約180人，一起撿煙蒂、掃街、清垃圾，希望營造更美好乾淨的環境、過好年。

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

基隆辦年貨大街湧人潮　千親子闖關同樂迎新春

基隆辦年貨大街湧人潮　千親子闖關同樂迎新春

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動吸引爆滿

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動吸引爆滿

日本流感又燒！確診破11萬人「B流占快一半」

日本流感又燒！確診破11萬人「B流占快一半」

關鍵字：

春節國旅訂房率住宿

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面