春節國旅平均訂房率43.03%　嘉義市近6成最高

▲春節國旅平均訂房率43.03%。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

春節連續假期將至，交通部觀光署截至1月30日統計國旅訂房情形，假期前8日（2月14日至2月21日）平均訂房率43.03%，最高前3名依序為嘉義市59.08%、台中市57.99%及雲林縣57.04%。

今年春節連續假期共9天（2月14日至2月22日），平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市、台中市、雲林縣，另外連同新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等7個縣市，總計10個縣市訂房率超過總平均43.03%。

根據觀光署統計，各日訂房率前3名縣市：

(1) 2月14日(星期六)：台中市(47.26%)、嘉義市(45.02%)、新北市(43.71%)。

(2) 2月15日(星期日)：嘉義市(51.20%)、台中市(49.15%)、新北市(42.47%)。

(3) 2月16日(星期一)(除夕)：嘉義市(65.17%)、雲林縣(64.50%)、南投縣(61.10%)。

(4) 2月17日(星期二)(初一)：雲林縣(76.87%)、嘉義市(71.66%)、台中市(65.20%)。

(5) 2月18日(星期三)(初二)：嘉義市(75.66%)、雲林縣(75.24%)、台中市(72.49%)。

(6) 2月19日(星期四)(初三)：雲林縣(84.36%)、嘉義市(72.89%)、台中市(71.44%)。

(7) 2月20日(星期五)(初四)：台南市(63.84%)、台中市(60.36%)、嘉義市(58.90%)。

(8) 2月21日(星期六)(初五)：台南市(42.13%)、台中市(39.37%)、苗栗縣(37.60%)。

(9) 2月22日(星期日)(初六)：新北市(28.46%)、嘉義市(27.96%)、台北市(26.02%)。

觀光署分析，各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三，連假期間有各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等活動，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化、夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

觀光署也說，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與當前數據有所不同。