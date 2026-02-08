　
    • 　
>
公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼　網勸： 快逃

一名女子依規定「彈性上下班」，卻仍被老闆以遲到為由扣考績。（示意圖／photoAC）

▲原PO依規定「彈性上下班」，卻仍被老闆以遲到為由扣考績。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

公司規定寫一套，實際執行卻是另一套？一名網友抱怨，公司明明開放「彈性上下班」，遲到15分鐘內不需另外請假，因此她只要晚到10分鐘，就會晚10分鐘下班補回，沒想到仍被老闆以「遲到太多」為由，暗示將影響考績與年終，讓她懷疑自己被針對。

這名網友日前在Dcard以「彈性上下班卻說遲到太多？」為俱發文，表示公司規定要上下班打卡，如遲到15分鐘就要請假，且公司以考績來決定季獎金及年終，不過她待的分公司開放彈性上下班，晚到多久，就晚多久下班。

原PO提到，公司近期要發年終，老闆卻告訴她遲到太多會影響考績，當下她反映自己從來沒有遲到超過15分鐘，差不多都是10分鐘內，後續也會晚下班補回來，結果老闆仍堅持遲到就是會影響考績。

原PO指出，隨後她就跑去詢問人資，對方與老闆確認後，通知她分公司以後彈性上下班時間改成10分鐘。

原PO無奈道，她原本是在業務助理，卻被要求負責業務助理、部分業務工作、總機、接待、算帳、採購、展覽窗口等事務，甚至自學AI畫公司要客製禮品的設計圖，直到她終於扛不住，向老闆提出要另請業務，「最近業務進來了，在想是不是因為這樣，公司想讓我走？讓他們再花更低的薪水請一個新助理。」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「你公司彈性上下班跟別人的很不一樣」、「我也遇過欸，明明公司規定就是彈性上下班，結果老闆說太晚到，好好笑，後來我就跳到其他公司了」、「只是隨便找個理由扣年終，別往心裡去」、「男友是國營單位也是彈性上下班，晚到多久就晚下班多久，彈性時間是上午8點至9點30分，可以參考看看」、「現在就是抓妳毛病整妳，因為妳推掉業務那部分的工作」、「我公司也這樣，明明剛入職就聽過HR講說彈性上下班半小時，大老闆也說過彈性上下班半小時，不知道為何後期可能是想收回這個『福利』，故意每天排個早會在早上9點15分」。

也有人說，「（彈性上下班）是不成文規定，我們彈性打卡，太頻繁也是會被關切，影響考績也沒法抗議」、「太年輕了吧，職場一堆老人沒在鳥規定的，規定一套、做的是另一套」、「工作就是演宮鬥劇，皇上說有福利，但自己要有眼色要會演」、「老闆：福利是給你們看的，不是給你們用的」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼　網勸： 快逃

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

