生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員搖頭：別當拆彈練習

▲▼微波爐,隔夜菜,微波,帶便當。（圖／記者李佳蓉攝）

▲剛從冷凍庫取出的玻璃保鮮盒，先別急著加熱！（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／消防神主牌

【你的晚餐炸了：別把玻璃保鮮盒當成「拆彈」練習】

現代家庭為了備餐方便，冰箱裡常常堆滿了玻璃保鮮盒。

大家看到標籤上寫著「強化玻璃」、「可入烤箱/電鍋」，就以為它是無堅不摧的金剛不壞之身。身為消防員，我們看過太多廚房慘劇，就是源自於這個誤解。

你是不是也常常這樣做：下班回家趕時間，把結凍的玻璃餐盒從-18°C的冷凍庫拿出來，蓋子一掀，直接丟進已經預熱到200°C的烤箱，或是正在大滾的電鍋裡加熱？

恭喜你，你正在進行一個危險的物理實驗，叫做「熱衝擊」。

玻璃是一種熱的不良導體。當你讓它經歷瞬間兩百多度的溫差時，它的表面已經受熱極速膨脹，但內部核心卻還在冰凍收縮狀態。

這種劇烈的內部應力拉扯，會超過強化玻璃的負荷極限。結果通常不是裂一條縫這麼簡單，而是整個盒子在烤箱或電鍋裡「爆炸性碎裂」。你的晚餐毀了不說，還要清理混著食物殘渣的無數尖銳玻璃碎片。

【強化玻璃不是無敵的】

為什麼買很貴的大牌子還是會炸？因為它本質上還是玻璃。即使是強化製程，玻璃內部仍可能有肉眼看不見的微小瑕疵。劇烈的溫差就是引爆這些瑕疵的導火線。

要避免炸裂，關鍵只有一個字：「慢」。

一定要給玻璃一個「緩衝時間」。最好的做法是前一天晚上拿到冷藏室退冰。如果趕時間，請先用常溫的自來水沖洗盒身外部幾分鐘，讓它稍微回溫，絕對不能直接從冷凍庫進加熱源。

【蓋子和直火也是殺手】

順帶提醒兩個常見的錯誤：

第一，絕大多數玻璃保鮮盒的「塑膠蓋子」是不能進加熱電器的。很多人連蓋子一起進電鍋蒸，結果蓋子扭曲變形還釋放塑化劑毒氣。

第二，除非特別標註可用於直火（非常少見），否則千萬別貪圖方便，把玻璃盒直接放在瓦斯爐火或黑晶爐上加熱。那不是熱衝擊，那是直接燒毀。

多花五分鐘退冰再放微波爐，省下清理戰場的兩小時。

本文經授權轉自：臉書粉專【消防神主牌

02/06

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／Junior、夏語心道歉！　認未查證參演《世紀血案》
最凍時刻到！今晚「非常嚴寒」低溫剩6度　下波冷空氣接力時間曝
情侶北投泡湯...雙亡！
16歲女兒遭性侵　媽媽拿高球桿痛毆他被判刑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

港男預告地鐵放炸彈　警在他家找出仿槍

香港一名31歲男子日前在手機遊戲的群組中宣稱，將於農曆初一在港鐵金鐘站放炸彈。警方6日拘捕該名男子被暫控一項「炸彈嚇詐」罪，明日上午在東區裁判法院提堂。

誤當感冒恐沒命！「5種偽裝病」咳起來很像

2026陸首個被「財神爺」鎖定的孩子出現了

曝詹能傑資歷　消防局：他救災總不落人後

「一躺下就鼻塞」不是感冒！　醫揭2元凶

玻璃保鮮盒強化玻璃熱衝擊消防員炸彈爆炸性碎裂溫差

