桃園假日花市春節不打烊　歡迎市民採買迎新春

▲桃園假日花市春節不打烊。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政7日出席「市長拜早年—桃園假日花市」，發送福袋給現場花農及採購民眾，提前拜早年表示，桃園假日花市自即日起至2月22日連續營業16天，營業時間為每日7時30分至17時30分，除夕當日亦照常營業。

農業局長陳冠義表示，桃園為北部重要草花生產基地，素有「草花王國」之稱，其中盆花產值更占全國總產值約42%；而成功路橋下假日花市自民國83年設立至今，地點鄰近虎頭山風景區、桃園巨蛋及中興公園等重要景點，主要販售花卉、苗圃、盆花展售、各類園藝資材、藝品，以及茶葉等農特產品，以及春節應景花卉盆栽等；今年過年應景、拜拜所需要的切花如百合、劍蘭、菊花等應有盡有，適合春節居家擺設。

此外，市府正協調更新成功路橋老舊排水設施，並同步改善周邊環境配置，藉此提升營業環境品質，讓攤商安心經營、提供民眾更安全舒適的採買空間。

桃園市園藝花卉協會指出，春節居家若選擇擺設切花，可挑選色彩鮮明、寓意喜氣與熱鬧的花卉品項，如菊花、香水百合、火鶴、銀柳、鳳梨花、開運竹、向日葵及劍蘭等，皆為年節熱門花材，搭配簡單花器或小巧裝飾，即可輕鬆營造新春氛圍。

桃園花市春節檔期開跑，各式年節應景花卉應有盡有，相關資訊如下：桃園假日花市位於桃園市桃園區成功路橋下；新春特別營業時間為：2月7日至22日，每日上午7時30分至下午5時30分，歡迎民眾選購，增添年節氣氛。

包括：市議員陳美梅、張碩芳、市府農業局長陳冠義、桃園果菜公司董事長呂淑真、桃園區副區長邱創正、桃園市園藝花卉協會理事長簡勝達等均一同出席活動。