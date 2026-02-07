　
地方 地方焦點

「蜘蛛人宇宙」登場「淘動漫」　知名畫師2/8日簽名會

▲「蜘蛛人宇宙」在桃園「淘動漫」震撼登場

▲「蜘蛛人宇宙」在桃園「淘動漫」震撼登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾參與 DC、Marvel 多部鉅作的菲律賓漫畫大師 Jimbo Salgado，7日起在桃園「淘動漫」舉辦全台首次個展—「蜘蛛人宇宙與他的朋友們？」。除了展期長達八週全館免費入場外，畫師本人更將於 2月8日親臨現場舉辦簽名會與講座，讓台灣粉絲近距離感受國際級的視覺震撼。

市府文化局指出，Jimbo Salgado自2010年代進軍美漫產業以來，便以精湛的分鏡能力與極具張力的封面構圖聞名於世。其職業生涯始於動畫產業，這賦予了他深厚的角色動態捕捉與流暢敘事功底。在過去十年間，他不僅為DC Comics繪製《Batman: Arkham Unhinged》系列內頁，奠定了強烈的敘事節奏；其創作足跡更遍及Valiant、IDW、Zenescope、Titan Comics與 BOOM! Studios 等國際主流出版社。

Jimbo 擅長在商業性與藝術性之間取得完美平衡，其筆下角色造型充滿力量與戲劇性，並以細膩筆觸與宏觀構圖並存的方式，不斷挑戰畫面尺度。他曾創作尺寸達 55 × 17 英寸的大型畫作，展現了令人屏息的視覺野心。本次桃園首展以「蜘蛛人宇宙」為核心主題，將透過沉浸式畫廊，讓台灣粉絲近距離感受大師筆下超級英雄、奇幻與科幻題材的獨特魅力。

除了靜態展覽，2月8日登場的「Jimbo Salgado x 國際美漫視角座談會」更是本次活動亮點，做為第2屆桃漫新星陪伴計畫的首場講座，Jimbo 將獨家傳授「一張封面如何講完一個故事」。內容涵蓋如何將動畫鏡頭轉化為漫畫分鏡，以及進軍國際市場的接案秘辛與作品集準備技巧，現場更開放Q&A環節，提供粉絲直接向大師請益的難得機會。

「蜘蛛人宇宙」登場「淘動漫」　知名畫師2/8日簽名會

