總獎金逾60萬！　第20屆桃園全國春聯書法比賽決賽揭曉

▲市長張善政將競賽試題開封。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「第20屆桃園全國春聯書法比賽」決賽，7日在桃園市立大園國際高中禮堂登場，由市長張善政將競賽試題開封後，逾200名參賽選手，競逐總獎金新臺幣60萬4,000元，首獎得獎者均獲最高獎金3萬元。下午舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，社會組由羅笙綸、沈克昌奪得首獎殊榮，長青組及大專組則各由劉佳榮、呂茌慧獲首獎。

▲第20屆桃園全國春聯書法比賽決賽。（圖／記者楊淑媛攝）

主辦單位市立美術館指出，桃園全國春聯書法比賽是每年桃園市最具代表性的書藝競賽，決賽開幕式邀請到桃園市市長張善政、文化局局長邱正生、桃園市立美術館館長林詠能、大園國際高級中等學校校長朱元隆及決賽評審們，共同揮毫寫下「丙午奔馬 祥集萬福臻 吉慶兆豐年」祝願詞，為桃園市許下新的馬年美好願景。

▲社會組首獎。（圖／文化局提供）

本比賽鼓勵各年齡層共同參與，共計9組，分為國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及翰墨迎春創意組，將書法結合春聯揮毫的比賽形式，讓民眾展現書法實力並融合創意，期推廣書法文化的傳承及發展，將書法藝術帶入現代多元社會之中。

▲大專組首獎。（圖／文化局提供）

文化局局長邱正生表示，桃園全國春聯書法比賽今年參賽作品逾1,200件，入選289件參與決賽，由決賽評審邀集10位專家學者及書法名家，包括蔡耀慶、陳一郎、林隆達、徐惠美、曾子雲、張松蓮、蔡明讚、吳麗琴、江柏萱、吳英國，在書法領域成就上各具專業性及多元性，共組專業客觀的評審陣容。