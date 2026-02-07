　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辦公室氣爆起火！員工對碎紙機噴潤滑劑　開機「轟一聲」炸了

▲▼員工對碎紙機的刀頭噴灑潤滑劑，結果轟一聲氣爆起火。（圖／翻攝臉書／台中市消防局）

▲員工對碎紙機的刀頭噴灑潤滑劑，結果轟一聲氣爆起火。（圖／翻攝臉書／台中市消防局）

記者柯振中／綜合報導

台中市消防局近日發布提醒，指出本市近期曾發生一起辦公室火災事故，起因為碎紙機使用不當，員工在操作時加入含有丁烷成分的潤滑劑，引發氣爆並燃燒，所幸未釀成重大傷亡。

碎紙機氣爆起火

消防局說明，事故發生時，碎紙機已連續運轉約30分鐘，員工因感覺碎紙不順，使用含有丁烷成分的潤滑油朝碎紙機刀頭噴灑。未料再次插電啟動後，瞬間傳出「轟」的一聲，碎紙機發生氣爆，碎紙箱內紙屑隨即起火燃燒。

▼員工對碎紙機的刀頭噴灑潤滑劑，結果轟一聲氣爆起火。（圖／翻攝臉書／台中市消防局）

▲▼員工對碎紙機的刀頭噴灑潤滑劑，結果轟一聲氣爆起火。（圖／翻攝臉書／台中市消防局）

馬達火花引燃

消防局指出，碎紙機馬達運轉過程中可能產生微小火花，而丁烷屬高度易燃氣體，當氣體蓄積於機器周圍，遇火花即可能引發爆炸與火災。多數碎紙機外殼雖標示「嚴禁可燃性噴劑」，但使用者常未留意。

員工即時滅火　消防局安全提醒

消防局表示，當下員工反應迅速，立即使用手提式乾粉滅火器撲滅火源，成功阻止火勢擴大，避免造成更嚴重災害。

消防局提醒，碎紙機使用時嚴禁噴灑含丁烷、丙烷等易燃氣體的潤滑油或清潔劑，保養刀頭應選用專用潤滑油片或非易燃性潤滑油，並避免長時間連續使用，同時定期清理碎紙桶內紙屑，以降低火災風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史丹利重轟NCSOFT：台灣玩家都是狗
「台南過年住2晚4.5萬！」網看房價嚇傻　業者說明
川普放話「任期結束前，道瓊將破10萬點」！
李千娜慘遭炎上！　除夕節目「將調整」
幕後／民進黨「七縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辦公室氣爆起火！員工對碎紙機噴潤滑劑　開機「轟一聲」炸了

基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

快訊／永和街頭爆警匪追逐！拒檢白車遭警開4槍　破窗拉人

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

添新衣禮券被撿走！家扶姊弟心急苦等　路人阿嬤花完到案超愧疚

通緝才1天就被攔！賓士男拒檢「倒退撞機車」跑了　警全面追緝

辣妹KTV廁所遭淫男侵犯！麻吉目睹幫壓制　舔吻摸胸下場曝光

毒鴛鴦租民宅分裝毒品！手提音響藏槍彈　斜槓刺青師這下慘了

人妻激戰車友被偷拍「全家族收到性愛片」　科技總監夫怒告

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

辦公室氣爆起火！員工對碎紙機噴潤滑劑　開機「轟一聲」炸了

基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

快訊／永和街頭爆警匪追逐！拒檢白車遭警開4槍　破窗拉人

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

添新衣禮券被撿走！家扶姊弟心急苦等　路人阿嬤花完到案超愧疚

通緝才1天就被攔！賓士男拒檢「倒退撞機車」跑了　警全面追緝

辣妹KTV廁所遭淫男侵犯！麻吉目睹幫壓制　舔吻摸胸下場曝光

毒鴛鴦租民宅分裝毒品！手提音響藏槍彈　斜槓刺青師這下慘了

人妻激戰車友被偷拍「全家族收到性愛片」　科技總監夫怒告

辦公室氣爆起火！員工對碎紙機噴潤滑劑　開機「轟一聲」炸了

「台南過年住2晚4.5萬！」網看房價嚇傻：不如出國玩　業者說明

史丹利深夜長文重轟NCSOFT「差別待遇」：台灣玩家都是狗

依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」　對比納豆：怎麼好像爸爸

國防特別預算立院卡關引美關切　賴清德：下大雨時起碼要有雨傘撐

澤倫斯基：美首次提下周俄烏會談　要求6月前停戰

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

胡瓜整地方媽媽被反制！　抱著垃圾追著跑

女客金手鐲斷裂「掉出2顆鋼珠」！店家當面拆驗…又倒出一灘水

達陣3000分里程碑　于煥亞沒能想過能走那麼遠

【聲調秒高八度】北海道路邊小貓咪玩雪玩到滿臉都是萌翻♥

社會熱門新聞

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

警替女免罰單　事後一起進房5小時

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

人妻激戰車友「全家收性愛片」 科技公司綠帽總監怒告

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

男突倒臥交流道匝道口　遭3車輾斃

男侵猥褻3名親生女兒　遭重判663年9月徒刑

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償敗訴

8億人瑞結婚證婚人非親友！一人是看護兒

更多熱門

相關新聞

老舊除濕機恐自燃　12品牌、54型號名單一次看

老舊除濕機恐自燃　12品牌、54型號名單一次看

基隆市暖暖區源遠路12月9日上午發生火警，現場一除濕機燒毀未延燒周邊雜物，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡，初步研判為電氣因素（除濕機自燃）引起火災。基隆市消防局指出，為避免再發生除濕機自燃之意外事故，消費者務必檢視家中除濕機的品牌以及機型。

誤把鈔票扔碎紙機　他花3周神還原

誤把鈔票扔碎紙機　他花3周神還原

狂貓變碎紙機　媽心累：求料理方式

狂貓變碎紙機　媽心累：求料理方式

柯基犬「讀爛課本」求誇獎

柯基犬「讀爛課本」求誇獎

二哈撕碎中獎彩券　趴地裝沒事

二哈撕碎中獎彩券　趴地裝沒事

關鍵字：

碎紙機氣爆火災丁烷潤滑消防提醒辦公室安全

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面