辦公室氣爆起火！員工對碎紙機噴潤滑劑　開機「轟一聲」炸了

▲員工對碎紙機的刀頭噴灑潤滑劑，結果轟一聲氣爆起火。（圖／翻攝臉書／台中市消防局）



記者柯振中／綜合報導

台中市消防局近日發布提醒，指出本市近期曾發生一起辦公室火災事故，起因為碎紙機使用不當，員工在操作時加入含有丁烷成分的潤滑劑，引發氣爆並燃燒，所幸未釀成重大傷亡。

碎紙機氣爆起火

消防局說明，事故發生時，碎紙機已連續運轉約30分鐘，員工因感覺碎紙不順，使用含有丁烷成分的潤滑油朝碎紙機刀頭噴灑。未料再次插電啟動後，瞬間傳出「轟」的一聲，碎紙機發生氣爆，碎紙箱內紙屑隨即起火燃燒。

▼員工對碎紙機的刀頭噴灑潤滑劑，結果轟一聲氣爆起火。（圖／翻攝臉書／台中市消防局）



馬達火花引燃

消防局指出，碎紙機馬達運轉過程中可能產生微小火花，而丁烷屬高度易燃氣體，當氣體蓄積於機器周圍，遇火花即可能引發爆炸與火災。多數碎紙機外殼雖標示「嚴禁可燃性噴劑」，但使用者常未留意。

員工即時滅火 消防局安全提醒

消防局表示，當下員工反應迅速，立即使用手提式乾粉滅火器撲滅火源，成功阻止火勢擴大，避免造成更嚴重災害。

消防局提醒，碎紙機使用時嚴禁噴灑含丁烷、丙烷等易燃氣體的潤滑油或清潔劑，保養刀頭應選用專用潤滑油片或非易燃性潤滑油，並避免長時間連續使用，同時定期清理碎紙桶內紙屑，以降低火災風險。