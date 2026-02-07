「台南過年住2晚4.5萬！」網看房價嚇傻：不如出國玩　業者說明

▲知名飯店春節期間房價飆高，換算一晚就超過2萬元。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者董美琪／綜合報導

農曆春節將至，許多家庭趁寒假計畫出遊，台南知名飯店因此成為熱門選擇。不過，有民眾發現，過年期間的住宿價格飆升，其中初二至初三兩晚，部分房型的總價接近4萬5千元，換算下來一晚就要超過2萬元，讓不少遊客直呼「還不如出國」。

民眾表示，平日同樣的房型房價多在5000~6000元左右，但春節期間價格差異明顯，甚至有網友查詢同一區域其他飯店，兩晚住宿也要3萬元以上。「如果房內有溫泉或特別設施，價格還能接受；否則這價錢真的可以考慮出國了。」另一名遊客評論。

飯店業者對此回應指出，網路截圖無法完整呈現訂房平台與房型資訊，房價會依房型配置、設備及銷售管道有所不同，建議民眾可至官方網站確認實際價格。業者強調，春節期間人力及營運成本增加，調整幅度在合理範圍內，並無違規情事。

台南市觀光旅遊局專員凃雅珍表示，依規定調整後的房價仍須在備查範圍內。經查核後，該飯店房間價格並未超過備查標準，屬合法範圍。「民眾出遊前建議提前規劃，並可先確認飯店公告的價格。」凃雅珍補充。

隨著春節接近，國旅需求增加，不少民眾感嘆，假期住宿成本不低，即便是國內知名飯店，也可能出現價格高於平日的情況，建議遊客提前預訂並比價，以避免住宿支出過高。