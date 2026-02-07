　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：美首次提下周俄烏會談　要求6月前停戰

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往札波羅熱州（Zaporizhzhia）前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲美方首度提議俄烏在美國會談，目標6月前結束戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日表示，美國不僅希望俄烏戰爭在今年6月前結束，還首次提出下周安排俄烏雙方進行面對面會談。

據法新社報導，川普（Donald Trump）政府持續向莫斯科及基輔施壓，希望雙方能結束這場近四年的戰事。美方近期曾試圖安排雙方在阿布達比進行協商，但涉及領土爭議的核心問題至今仍無法找到折衷方案。

目前，俄羅斯掌控烏克蘭約20%領土，並積極爭取烏東頓內茨克州（Donetsk）完全控制權，作為談判的一部分。但烏克蘭強調，任何協議必須有效阻止俄羅斯再度入侵，否則基輔不會簽署。

美首次提出俄烏會談，地點可能在邁阿密

澤倫斯基指出，美方首次建議俄烏談判團隊下周在美國舉行會面，可能選在邁阿密舉行。他補充說，美方希望6月前完成相關協議。

他並表示，相較俄方，烏克蘭在談判中承擔較多妥協壓力。他強調，華府與莫斯科不應在未經基輔同意下，決定涉及烏克蘭主權的議題。

此外，澤倫斯基也提到，自2022年以來被俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠控制權問題，雙方至今尚未達成共識。

02/05 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

澤倫斯基烏克蘭普丁

