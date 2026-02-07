快訊／永和街頭爆警匪追逐！拒檢白車遭警開4槍　破窗拉人

▲永和警方晚間追查一輛拒檢白色轎車，追逐過程中朝車輛開4槍，最後破窗制伏駕駛。（圖／網友yutang_kuma提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者陸運陞、董美琪／新北報導

新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方於7日晚間約7時許在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，對方拒檢且加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕。

追緝過程中，警方一路尾隨至永和區中山路一段58號前，該車仍拒不停車，情勢一度緊張。為防止危害公共安全，員警朝車輛射擊4槍示警，隨後破窗強制將駕駛拉下車制伏，現場並未傳出員警受傷。

經初步調查，該車為失竊車輛，駕駛為52歲朱姓男子，過去曾涉及竊盜及毒品案件，具有多項前科。警方另在車內查獲安非他命，車上當時還載有2名友人，其中一人為竊盜通緝犯。

中和分局指出，當時攔查一輛自小客車時，駕駛朱姓男子（63年次，有竊盜、毒品前科）拒不停車，車上另有丁姓男子（59年次，有毒品前科）及劉姓男子（76年次，有竊盜、槍炮前科），其中劉男另為竊盜通緝犯。警方尾隨追逐，該車一路逃往永和區中山路一段，過程中警員朝車輛輪胎開了4槍制止，最終順利將3人攔下逮捕，並查獲毒品。

警方指出，全案已將相關人員帶回偵辦，後續將釐清拒檢動機、毒品來源及是否涉及其他不法情事，並依法送辦。