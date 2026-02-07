基隆仁愛區公民座談今登場　聚焦市容整頓與都市更新

▲推動城市蛻變！ 基隆仁愛區舉辦公民座談，對話市容與都更方向。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（7日）在仁愛區舉辦公民座談會，市長謝國樑率領市府團隊，與里長、議員及市民面對面交流，針對監視器維護、市容環境、社區道路安全及都市更新等地方關切議題，逐一說明回應方向與後續作法，展現市府重視民意、務實處理問題的施政態度。

座談會中，有長輩反映里民會堂推動老人共餐，因場地限制無法開火而面臨困難；亦有里長指出，因污水下水道及相關工程施作，導致里內道路與排水溝損壞，亟需修繕；另有民眾提及市府補助採購之里鄰監視器，裝設不久即因天候影響損壞，但已超過保固期限，後續維修不易。

對於里長、議員及市民提出的各項問題，市府相關局處首長皆即時回應說明。謝國樑補充指出，針對過去監視器保固期過短的情形，市府未來在採購規格上，將研議提高補助單價以換取較長的保固年限，提升設備耐用度與後續維護效益；至於部分設備單價較高，係因須採用臺灣製造產品，確保品質與供應穩定。

針對市容環境整頓議題，謝國樑強調市府的執法立場與標準一致。即便土地屬於國有，若因管理不善造成髒亂，市府仍將依法開罰、絕不寬貸。目前環保局已針對全市約170處髒亂國有地進行稽查並開罰，每週持續開出數十張罰單，直到完成改善為止，目標就是讓基隆市容真正乾淨有感。

對於多位里長肯定清潔區隊同仁認真負責的工作表現，謝國樑也指示團隊安排表揚，感謝第一線清潔隊與環保同仁的辛勞付出。

在社區道路維修方面，謝國樑指出，過去因土地非公有而受限無法進場施工，但依現行法規解釋，若涉及公共安全疑慮，公部門應採取更彈性的處理方式。他已指示工務處，在年度維護經費允許下，將更多具安全風險的社區道路納入修繕與管理範圍，保障市民用路安全。

針對仁愛區未來發展，謝國樑表示，仁愛區曾是基隆最繁華的核心區域，隨著人口外移，市府未來的重點工作之一即是推動都市更新。他特別點名忠一路一帶，應結合污水接管等基礎建設配套，啟動都更規劃，逐步引導人口回流市中心，帶動仁愛區整體機能與活力復甦。