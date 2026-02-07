《豆腐媽媽》替身重傷！勞長洪申翰：將檢討影視業職災預防指引

▲勞動部長洪申翰表示，針對近期《豆腐媽媽》替身演員的職災事件，目前已密切掌握進展。（資料照／記者陳家祥攝）



記者柯振中／綜合報導

針對近期備受關注的《豆腐媽媽》替身演員職災事件，勞動部長洪申翰列出3點表示，勞動部與職業安全衛生署已密切掌握案件進展。經地方政府勞檢確認，該起意外涉及未確實採取防止墜落的安全措施，已違反相關職業安全衛生規定，勞動部態度明確，將依法裁罰，並持續釐清是否涉及其他違法情形。

關於這起案件的第一點，洪申翰指出，本案拍攝作業未落實防止勞工因墜落而發生危險，違反職業安全衛生設施規則第224條第2項，後續將依職業安全衛生法開罰。至於是否同時觸犯其他職安法規，相關單位仍在進一步調查中，結果將依法處理，沒有模糊空間。

勞保投保情況仍待釐清

至於第二點的部分，洪申翰說明，經確認，受災替身演員目前未投保勞工保險及勞工職業災害保險，但此部分牽涉勞動關係與賠償責任認定，已由桃園市勞動檢查處介入釐清，後續將依調查結果辦理。

檢討指引並強化跨部會合作

洪申翰說，過去曾與台北市電影戲劇業職業工會合作，於111年6月訂定影視業職業災害預防指引，協助雇主進行風險評估、安全防護與緊急應變。不過，此案也顯示相關機制仍有檢討空間，未來須更落實影視拍攝作業的風險管理。

洪申翰表示，已與文化部長李遠聯繫，後續將由勞動部與文化部共同邀集影視產業及工會代表，研議高風險拍攝作業的安全防護與預防措施，提出更具體的強化管理作法。勞動部也將持續追蹤案件進度，並與地方政府合作，盡力提供受災工作者必要協助。