三重976弱勢戶領寒冬關懷金　天慈功德會匯聚善緣齊送暖

▲新北市社會局與天慈愛心功德會出錢出力，關懷三重鄉親。（圖／天慈愛心功德會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

用愛匯聚善緣，溫馨守護人間！社團法人中華民國天慈愛心功德會7日攜手新北市政府板橋區公所、靈鷲山護法會新北市A區志工團、大願隊及多個慈善單位，於新北市三重綜合體育館舉辦關懷金發放活動，以「共善盛舉、好事共辦」為號召，為976戶弱勢家庭送上溫暖，助其度過寒冬。

天氣雖冷，人心卻暖。上午8點不到，三重體育館已聚集逾千人，場面熱鬧溫馨。志工們分組聆聽工作說明後，隨即投入服務。隨著載送關懷戶的遊覽車陸續抵達，來自靈鷲山護法會新北市A區志工團、大願隊的80名志工，以及新莊區工商婦女企業管理協會、國際獅子會300B1區新北市精華獅子會、中華民國紳士協會三重分會、新北市世界華人工商婦女企管協會等上百位善心人士，皆積極協助活動進行。

▲新北市社會局長李美珍（右）頒發感謝狀給天慈愛心功德會理事長鄭呂碧雪（左）。

天慈愛心功德會自1994年起持續關懷地方，凝聚各界資源無私奉獻。此次活動特別感謝德一診所林雪驥院長、德霖醫院管理顧問有限公司吳偉聰總經理、板橋中區扶輪社張玉梅社長、勵得公司董事長江茂昆呂秋霓賢伉儷、三重區秀江里鄭得興與陳貴美里長，以及台灣馨懷全人關懷協會波浪鼓社團何雨歡、王莉莉、劉譽愉老師。此外，三重區公所王坤南區長與54位里長亦接力響應，共同傳遞社會溫情。

廣結善緣、傳播善業、溫暖送愛！上午10點，在鏗鏘不老樂團的薩克斯風演奏、波浪鼓社團的熱情演出，以及日本舞蹈表演中，現場洋溢歡樂氛圍。關懷金發放儀式隨之達到高潮，志工們親手將關懷金送至976戶家庭手中，濃厚的善行氣氛加深了彼此的連結，也讓人感受到愛與支持的力量。

▲天慈愛心功德會、靈鷲山護法會新北市A區多個慈善服務單位，溫馨發放千戶關懷金。

新北市社會局長李美珍於活動中頒發感謝狀，誠摯感謝所有協力團體、贊助人士、區里長及志工，並強調眾人攜手展現了對社會的熱愛與關懷。每一份獎項都是對社會愛心凝聚的肯定，期盼這份善意持續蔓延，讓人人感受「愛不曾缺席」的美好。

天慈愛心功德會第16屆理事長、靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪表示，「愛心」是社會互助共生的重要基石，整個社會彼此依存、相互扶持。她強調，每一場服務都應以修行之心實踐，做好事、說好話、存善念，以善業影響生活，共同創造更美好的未來。

▲靈鷲山新北A區志工團和大願隊80人，投入關懷金的發放。

▲世界華人工商婦女企管協會新北分會，祝福大家馬年平安健康。