地方 地方焦點

萬金杜鵑春季花展今登場　侯友宜邀民眾「馬上出花」

▲萬金杜鵑春季花展2／7登場。（圖／新北市農業局提供）

▲「2026萬金杜鵑花展」即日起至3月8日在萬里、金山地區盛大開展，侯友宜邀請民眾新春期間「馬上出花」欣賞杜鵑之美。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府跨界合作經營「萬金杜鵑」品牌，2026春季花展今（7日）於萬里、金山雙展區盛大開展，市長侯友宜親自出席開展儀式，為結合在地產業、藝術與農業美學的年度花卉盛會揭開序幕。今年適逢馬年，策展主題以諧音「馬上出花」為概念，展區設置10座大型杜鵑花藝裝置，並重新打造全台唯一的「杜鵑美術館」。展期自2月7日至3月8日，侯友宜邀請民眾「馬上出發」前往北海岸賞花。

侯友宜表示，萬里、金山為全台杜鵑最大產區，年產量高達600萬株，市府透過推動「萬金杜鵑」品牌凝聚地方產業能量，不僅優化從農環境，也吸引青農返鄉投入品牌永續經營，迄今已榮獲18項國際大獎、奪下19座國際獎座肯定。今年花展結合法鼓山、金山漫遊及金山高中等在地團隊，以萬里、金山雙展場形式展出，呈現浪漫壯觀的花海景致。活動共展出10座花藝作品，並於「杜鵑美術館」展出30種特色品種，展現在地花農卓越育種實力。

▲萬金杜鵑春季花展2／7登場。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜表示，金山區中山溫泉公園、萬里區瑪鋉運動公園、觀光公園、大鵬足湯公園皆可欣賞新北杜鵑之美，歡迎民眾春節期間前來踏青賞花。

本次花展由品牌總顧問凌宗湧領軍，攜手藝術家與花農，在金山中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，將地方文化轉化為花藝地景，讓賞花成為一場心靈療癒之旅。凌宗湧指出，今年花展以「萬金意識，柔中帶剛」為核心精神，結合新北市金屬門窗商業同業公會等單位參與創作，運用鋼板材質與柔美杜鵑花藝交織呈現，展現萬金地區「剛柔並濟」的在地特色，使花展不僅是賞花活動，更成為具代表性的藝術盛事。

農業局表示，花展適逢農曆新年，展期間週末及例假日規劃街頭藝人表演、小農市集及手作體驗課程；民眾現場拍照打卡可兌換限量「品牌美植袋」，並可參加集章活動，走訪合作店家集滿5枚印章，即可至金山中山溫泉公園服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，將願望掛於「杜鵑解憂樹」祈福。此外，「萬金杜鵑」攝影比賽亦同步啟動，收件時間自3月9日12時至3月22日止，歡迎攝影愛好者捕捉杜鵑花之美，相關資訊可至「萬金杜鵑」官方網站查詢。

▲萬金杜鵑春季花展2／7登場。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜表示，今年花展以雙展場形式展出，更打造全台唯一的「杜鵑美術館」，期間分別展出30種特殊品種杜鵑。

▲萬金杜鵑春季花展2／7登場。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜感謝在地花農、農會、藝術家等與市府攜手努力，成功推廣「萬金杜鵑」品牌。

民眾黨主席黃國昌昨拋出參選新北市長後首波政見，聚焦都更議題，但被民進黨議員卓冠廷等人質疑，這是新北市執行中的政見。對此，黃國昌今（7日）表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況、「卓冠廷對於新北現在都更的速度滿意嗎？」對此，卓回應，黃國昌被發現都更政見是空包彈、加蔥當新政見，就開始轉移焦點。

