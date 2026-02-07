寒流殺到最冷8度！明晚至周一清晨「最凍」　高山有望下雪

▲寒流來了，最冷時段落在明晚到周一清晨，高山有降雪機會。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象署晚間發布最新天氣預報，隨著寒流南下，全台氣溫正持續下降。明晚（8日）至周一清晨（9日）將迎來這波寒流影響最明顯的時刻，西半部及宜蘭低溫僅剩8至11度，部分地區甚至可能出現10度以下的極端低溫。

氣象署特別提醒民眾，務必做好防寒準備，並注意用電及瓦斯熱水器使用安全。降雨與追雪機率受寒流與水氣影響，今日（7日）北部、東半部及恆春半島已有局部陣雨，基隆北海岸、大台北及宜蘭山區雨勢較為明顯。

對於想「追雪」的民眾，氣象署指出，若低溫與水氣配合，今日深夜至明日，全台多處高山有降雪機會：北部、宜蘭地區：1000公尺以上山區。中、南部、花東地區：2500至3000公尺以上高山。氣象署提醒，高山路面易有結冰、濕滑現象，上山務必注意路況安全，農民亦需嚴防霜害。

各地氣溫分布概況地區預估氣溫範圍：

西半部及宜蘭8-11°C低溫持續時間較長，花蓮及台東12-14°C局部地區可能更低10°C以下機率，金門7-12°C晴時多雲，馬祖6-8°C氣溫全台最低，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。澎湖13-15°C陰時多雲，東北風明顯偏強。

台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島，易有8級以上強陣風，沿海浪高可達2至4公尺，並有長浪發生機率，海邊活動應特別注意安全。

在空氣品質方面，受東北風挾帶微量境外污染物影響，8日寒流影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

提醒民眾天氣寒冷，請長輩、心血管疾病患者注意保暖；室內使用熱水器請務必保持通風，以防一氧化碳中毒。