　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流殺到最冷8度！明晚至周一清晨「最凍」　高山有望下雪

▲▼低溫,低溫特報,寒流,冷氣團。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲寒流來了，最冷時段落在明晚到周一清晨，高山有降雪機會。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

中央氣象署晚間發布最新天氣預報，隨著寒流南下，全台氣溫正持續下降。明晚（8日）至周一清晨（9日）將迎來這波寒流影響最明顯的時刻，西半部及宜蘭低溫僅剩8至11度，部分地區甚至可能出現10度以下的極端低溫。

氣象署特別提醒民眾，務必做好防寒準備，並注意用電及瓦斯熱水器使用安全。降雨與追雪機率受寒流與水氣影響，今日（7日）北部、東半部及恆春半島已有局部陣雨，基隆北海岸、大台北及宜蘭山區雨勢較為明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於想「追雪」的民眾，氣象署指出，若低溫與水氣配合，今日深夜至明日，全台多處高山有降雪機會：北部、宜蘭地區：1000公尺以上山區。中、南部、花東地區：2500至3000公尺以上高山。氣象署提醒，高山路面易有結冰、濕滑現象，上山務必注意路況安全，農民亦需嚴防霜害。

各地氣溫分布概況地區預估氣溫範圍：

西半部及宜蘭8-11°C低溫持續時間較長，花蓮及台東12-14°C局部地區可能更低10°C以下機率，金門7-12°C晴時多雲，馬祖6-8°C氣溫全台最低，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。澎湖13-15°C陰時多雲，東北風明顯偏強。

台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島，易有8級以上強陣風，沿海浪高可達2至4公尺，並有長浪發生機率，海邊活動應特別注意安全。

▲▼。（圖／氣象署）

▲▼。（圖／氣象署）

在空氣品質方面，受東北風挾帶微量境外污染物影響，8日寒流影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

提醒民眾天氣寒冷，請長輩、心血管疾病患者注意保暖；室內使用熱水器請務必保持通風，以防一氧化碳中毒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北晚間傳槍響！
魏如萱「躺著」出場　開唱票房曝光！小21歲男友缺席
快訊／5縣市大雨特報！
「我有開窗！」阿公1致癌習慣害慘孫　醫搖頭：要颳颱風才吹得散
快訊／史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將
已婚校長摩鐵激戰女同事　傳訊「濕整晚！要補一下」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

寒流殺到最冷8度！明晚至周一清晨「最凍」　高山有望下雪

宣稱幫人解脫「會安排好仙佛界職位」！醫嚇壞　全場急喊報警

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

快訊／12縣市低溫特報　最凍時刻「體感剩3度」

NET封館送暖持續16年　雲林家扶近千親子開心添新衣

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

台灣「藥字000001號」是他！　張國周傳奇背景曝光

老鼠入侵北捷「研判由旅客背包竄出」 網看傻：可不是倉鼠

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

寒流殺到最冷8度！明晚至周一清晨「最凍」　高山有望下雪

宣稱幫人解脫「會安排好仙佛界職位」！醫嚇壞　全場急喊報警

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

快訊／12縣市低溫特報　最凍時刻「體感剩3度」

NET封館送暖持續16年　雲林家扶近千親子開心添新衣

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

台灣「藥字000001號」是他！　張國周傳奇背景曝光

老鼠入侵北捷「研判由旅客背包竄出」 網看傻：可不是倉鼠

《豆腐媽媽》替身重傷！勞長洪申翰：將檢討影視業職災預防指引

快訊／永和街頭爆警匪追逐！拒檢白車遭警開3槍　破窗拉人

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

家登董座看好今年維持雙位數成長　日本廠預計今年底完工

梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力

基隆仁愛區公民座談今登場　聚焦市容整頓與都市更新

鄭秀文霸氣喊：天下男人皆可殺！合體黃子華「開夜總會」　小姐千挑萬選辣翻

金晨開車撞牆爆助理頂包　警方認證「肇事逃逸」處罰結果曝光

登NPR「Tiny Desk」爆紅！Butcher Brown飛1.2萬公里來台　228信義區開唱

半場16次失誤種敗因　海神代理教練撂重話：非要某人才會打是不及格的

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

生活熱門新聞

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

韓妞愛上「這一杯手搖」：好喝到連喝3天

三鳳中街2袋糖果2500　商圈回應了

轟《世紀血案》是拿饅頭沾血　律師：不該拍

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

更多熱門

相關新聞

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

寒流正在南下，明天(8日)到周一清晨最寒冷，局部低溫下探5度，今晚至明晨雨區通過，降雨機率高，基隆北海岸及大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，山區可望降雪，連陽明山區的七星山、大屯山頂也有機會飄雪。

寒流來襲別讓溫暖變危害台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

寒流來襲別讓溫暖變危害台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

寒流凍全台「最冷時刻在明晚」　局部低溫剩6度

寒流凍全台「最冷時刻在明晚」　局部低溫剩6度

林業署籲請民眾雪季前往山區注意安全

林業署籲請民眾雪季前往山區注意安全

鄭明典曝極冷空氣「雲街來了」　氣溫將明顯降一波

鄭明典曝極冷空氣「雲街來了」　氣溫將明顯降一波

關鍵字：

低溫寒流氣溫

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

女星曾收《世紀血案》試鏡邀約「看劇本就知不能拍」

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面