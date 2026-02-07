921時救不回重傷鄉親成25年夢魘　溫世政棄牙醫返南投選縣長

▲總統賴清德赴南投縣為民進黨縣長參選人溫世政造勢。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

縣市地方大選將於今年底登場，民進黨確定提名政治素人牙醫師溫世政出馬、挑戰爭取連任的國民黨籍南投縣長許淑華；出身南投草屯鎮的溫世政表示，自己因經歷過921震災救治鄉親傷患過程，離鄉多年來都希望有機會返鄉服務，因此接受民進黨提名，以求讓南投更進步繁榮。

總統暨民進黨主席賴清德今天赴南投縣，先後陪同溫世政至南投市軍功里福順宮、草屯鎮北投里慶安宮參拜，受到地方民眾熱烈歡迎；在溫世政故鄉草屯更有現場民眾以其姓名自製「藏頭詩」海報標語：「溫暖全南投、世界級智觀、政勢馬飛騰」，為他加油打氣。

溫世政致詞表示，他是土生土長的草屯鎮人，從國小到國中都受到草屯老師和鄉親的栽培、第一名畢業，後到台中市就讀台中一中資優班，在803醫院（國軍台中總醫院）當兵時碰上921地震，南投災情慘重、醫院都震倒了，所有斷手斷腳、流著血的傷患都送去803醫院，他們趕緊急救止血，但餘震一波波襲來、導致電力不穩，讓他們連血都來不及擦、不斷流到地上，只好用阿兵哥的鋁製臉盆去接盛，一個又一個鄉親因失血過多而往生，看了實在很不忍。

溫世政說，救災工作完成退伍後，因南投不好找工作，於是就到台北做事、發展不錯，也考取牙醫師國家考試榜首，後來出國到牛津大學念書也獲得（國際口腔植體專科學會）院士，但一直遺憾921震災時能力有限、無法為草屯鄉親付出更多，有時晚上睡覺都還會做惡夢，夢到當年震災傷患一個個滿身是血地送進醫院，卻急救不及、一個個往生；大家都問他牙醫師做得好好的、收入又多，為什麼要放棄台北的一切？就是因為他離鄉25年，都想著如果有機會就要回來故鄉南投服務、尤其是草屯。

所以當賴清德找上他時，溫世政就覺得機會來了，但也猶豫考慮許久，懷疑自己若回鄉是否能把事情做好，「但賴總統說沒關係，你就繼續拚、做到好，這樣鄉親一定會支持你！」因此他毅然決然決定答應參選縣長，說也奇怪，從此他就沒再做過那個惡夢，彷彿心裡的大石就放下了、知道自己終於有機會將當年921期間沒做到的事情付諸實現，也拜託鄉親給他一個機會、達成這個願望和使命，讓南投更好更繁榮。

賴清德也給予鼓勵，指出溫世政一路走來求學、工作、考試表現都很亮眼，也在新北市開設頗具規模的牙醫診所，但邀請他參選時，他沒有第二句話就答應了；賴說自己也好奇，民進黨候選人在南投縣一向不好選、現任縣長許淑華又是選連任，溫世政怎麼會這麼有決心？後來才知道是因921時，即使當時已經用最大力氣救治南投傷患，但他覺得自己還可以做得更好，也對人生和生命的看法改變、認為賺錢後就要服務社會，所以現在返鄉參選是為了回報、照顧鄉親，推動「溫暖世間的政治」、讓南投大進步。