大竿林代天宮春聯揮毫迎春　邱佩琳偕名家送祝福

▲基隆大竿林代天宮春聯揮毫迎春，副市長邱佩琳同賀新春。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為弘揚書法藝術與傳統年節文化，基隆市大竿林代天宮今（7日）舉辦「丙午年春聯揮毫暨賞櫻祭」活動，邀請書法大師張明萊率領青田書會多位書法名家現場揮毫，書寫春聯、春條與斗方贈送民眾，傳遞新春祝福。副市長邱佩琳應邀出席，與市民一同感受墨香四溢的年節氛圍，在春意漸濃之際，迎接充滿希望的新一年。

邱佩琳致詞時表示，很高興受邀出席代天宮「丙午年春聯揮毫暨賞櫻祭」活動，一下車便注意到停車場旁櫻花已悄然綻放，為園區增添春日氣息，也象徵嶄新一年的到來，讓人心情愉悅、充滿期待。

邱佩琳指出，今日適逢丙午年春聯揮毫活動，由多位書法名家現場揮毫春聯、春條與斗方，親手將祝福贈與市民，讓大家提前感受濃厚的新春年味。她也笑稱，在眾多藝術家面前揮毫實屬自曝其短，但仍希望以最誠摯的心意寫下祝福，並代表市長謝國樑感謝代天宮委員會長期以來對地方的用心經營與照顧，為社區注入安定與溫暖的力量，祈願持續為市民帶來平安與喜樂。

邱佩琳提到，今年為十二生肖中的馬年，象徵朝氣蓬勃、奮發向前的精神與躍進的力量，期盼以今日活動作為美好起點，祝福市民朋友在新的一年裡一馬當先、事業順利、喜氣滿滿。

活動現場同時安排代天宮社教班成果展演，以及義剪等公益服務，展現代天宮長期投入社會關懷、善盡社會責任的成果。邱佩琳感謝所有書法老師、社教班學員，以及投入義務服務的老師與志工團隊，讓整場活動在溫馨與祝福中進行，並再次代表市長謝國樑祝福活動圓滿成功、新春順心如意。