地方 地方焦點

基隆兒少處辦年貨大街湧人潮　千親子闖關同樂迎新春

▲基隆兒少處辦年貨大街湧人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新春親子樂基隆年貨大街，闖關拿禮嗨翻好食城。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接春節，基隆市政府兒少處今（7日）在好食城舉辦「年貨大街」親子活動，現場吸引眾多親子家庭，湧入近千人，洋溢著濃濃的過節氣氛。活動內容豐富多元，包含才藝表演、親子律動及趣味園遊會，闖關成功還可獲贈禮品。

活動內容豐富多元，自7日上午10時熱鬧開跑，不僅有孩子的才藝表演，也規劃了親子律動及趣味園遊會。完成闖關任務的家庭還可獲得精美小禮物，孩子們在遊戲中動腦又動手，家長們也能盡情陪伴孩子度過歡樂時光，大小朋友皆樂在其中。

▲基隆兒少處辦年貨大街湧人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

本次活動由市府兒少處主辦，結合七堵親子館、仁愛親子館、信義親子館、七堵室內兒童樂園、中正室內兒童樂園、仁愛室內兒童樂園、基隆市天愛社會服務協會、基隆市教保發展協會等多個單位共同協辦。同時，準公共幼兒園也踴躍參與，為活動注入更多能量與資源。

兒少處長吳雨潔表示：「孩子的笑容，是城市最美的風景。市府將持續舉辦更多親子活動，讓每一個家庭都能在歡笑中建立更深的連結，讓孩子們在愛與陪伴中茁壯成長。」也期盼市民一同參與、用行動守護孩子的童年時光，攜手打造一座讓孩子安心成長、家庭幸福共融的溫暖城市。

吳雨潔同時提到，剛和大家見面的七堵室內兒童樂園大童區，將為孩子們提供更多元、趣味十足的遊戲空間，鼓勵大家踴躍前往體驗，成為親子活動的新亮點。

▲基隆兒少處辦年貨大街湧人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動吸引爆滿

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動吸引爆滿

農曆春節將近，為讓民眾以更實惠的方式妝點居家、迎接新年，由台中市水噹噹關懷協會主辦的「年節盆栽組合DIY」活動，今（7）日上午在台中市勞工服務中心熱鬧登場，吸引上百位民眾踴躍參與。會場內花團錦簇、色彩繽紛，整排蘭花與年節吉祥擺飾一字排開，空氣中瀰漫著淡淡花香，洋溢濃濃的新春氣息。

日本流感又燒！確診破11萬人「B流占快一半」

日本流感又燒！確診破11萬人「B流占快一半」

寒流凍全台「最冷時刻在明晚」　局部低溫剩6度

寒流凍全台「最冷時刻在明晚」　局部低溫剩6度

春節宜花省道疏運報你知　行車攻略一次看

春節宜花省道疏運報你知　行車攻略一次看

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

