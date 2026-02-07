　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「羊羹」太像C4！過安檢被當塑膠炸彈　老店苦笑：外型惹禍

▲▼日本石川縣和菓子老店「松葉屋」自爆，招牌羊羹曾在國際線機場安檢時，被誤認為是塑膠炸彈C4。（圖／翻攝自X／@matsubaya1852）

▲日本石川縣和菓子老店「松葉屋」自爆，招牌羊羹曾在國際線機場安檢時，被誤認為是塑膠炸彈C4。（圖／翻攝自X／@matsubaya1852）

網搜小組／董美琪報導

日本石川縣的和菓子老店「松葉屋」近日在社群媒體X上發文表示，自家的招牌甜點「羊羹」，曾在國際線機場安檢時，被懷疑是「塑膠炸彈」（C4炸彈），也引起不少網友共鳴。

「竟然有不少人因為羊羹在安檢時被攔下……」松葉屋在貼文中解釋，之所以會造成這種誤會，是因為羊羹具備了多項與塑膠炸彈驚人相似的特徵：包裝方式用塑膠膜緊密包裝，形狀呈現紮實且細長的固體形狀，包裝封口處往往有繩索或封條纏繞，且多條羊羹整齊地排放在禮盒中，掃描影像顯得相當厚實。

這番言論立刻引來網友共鳴，不少曾攜帶羊羹出國的旅客紛紛留言表示，「我也曾在機場被海關攔下來要求檢查行李！」、「在X光機下，羊羹的密度確實看起來很可疑。」

另外有網友貼出美軍使用的「M112爆破炸藥（CHARGE DEMOLITION）」照片，笑稱如果把羊羹裝進深綠色的袋子裡，並印上「CHARGE CARBOHYDRATES」（補給碳水化合物）的字樣，肯定會在軍事迷圈子裡大賣。松葉屋官方也幽默地回覆，「乾脆順便印上『FRONT TOWARD FRIEND』（此面向朋友）的贈答用字樣好了。」（註：此梗源於闊刀地雷上印有的「此面向敵」標語）。

雖然曾因外型造成機場安檢人員的困擾，松葉屋仍不忘在文末展現溫馨的一面，向平日辛勤工作的機場人員致謝。目前，這款被笑稱為「美味炸彈」的松葉屋羊羹，在小松機場的實體店面及線上商店均有販售。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北晚間傳槍響！
魏如萱「躺著」出場　開唱票房曝光！小21歲男友缺席
快訊／5縣市大雨特報！
「我有開窗！」阿公1致癌習慣害慘孫　醫搖頭：要颳颱風才吹得散
快訊／史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將
已婚校長摩鐵激戰女同事　傳訊「濕整晚！要補一下」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

道瓊大反彈衝破5萬點！川普預言：在我任期結束前，將衝上10萬點

日本「羊羹」太像C4！過安檢被當塑膠炸彈　老店苦笑：外型惹禍

快訊／日本山梨縣東部4.1地震　關東、中部民眾有感

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會　承諾讓島民返鄉掃墓

法院鬧烏龍！4歲女童「被徵召當陪審員」　她萌回：我還是寶寶

俄軍400架無人機轟炸烏克蘭！北約戰機緊急升空　波蘭2機場關閉

24歲男「直播中猝死」！網友目睹他詭異喘息30分鐘　陳屍電腦旁

捲淫魔艾普斯坦案！法前文化部長父女涉洗錢　政壇嘩然

日變態男師「200封LINE轟炸」女學生！超噁性騷行徑曝　強逼上私車

妻子流產後「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她　靈堂被逮二審判25年

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

道瓊大反彈衝破5萬點！川普預言：在我任期結束前，將衝上10萬點

日本「羊羹」太像C4！過安檢被當塑膠炸彈　老店苦笑：外型惹禍

快訊／日本山梨縣東部4.1地震　關東、中部民眾有感

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會　承諾讓島民返鄉掃墓

法院鬧烏龍！4歲女童「被徵召當陪審員」　她萌回：我還是寶寶

俄軍400架無人機轟炸烏克蘭！北約戰機緊急升空　波蘭2機場關閉

24歲男「直播中猝死」！網友目睹他詭異喘息30分鐘　陳屍電腦旁

捲淫魔艾普斯坦案！法前文化部長父女涉洗錢　政壇嘩然

日變態男師「200封LINE轟炸」女學生！超噁性騷行徑曝　強逼上私車

妻子流產後「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她　靈堂被逮二審判25年

《豆腐媽媽》替身重傷！勞長洪申翰：將檢討影視業職災預防指引

快訊／永和街頭爆警匪追逐！拒檢白車遭警開3槍　破窗拉人

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

家登董座看好今年維持雙位數成長　日本廠預計今年底完工

梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力

基隆仁愛區公民座談今登場　聚焦市容整頓與都市更新

鄭秀文霸氣喊：天下男人皆可殺！合體黃子華「開夜總會」　小姐千挑萬選辣翻

金晨開車撞牆爆助理頂包　警方認證「肇事逃逸」處罰結果曝光

登NPR「Tiny Desk」爆紅！Butcher Brown飛1.2萬公里來台　228信義區開唱

半場16次失誤種敗因　海神代理教練撂重話：非要某人才會打是不及格的

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

國際熱門新聞

特斯拉起火身亡！20歲男生前絕望求救「我出不去」

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

寒流狂炸日本！東京「瞬間降雪」旅客嚇壞

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

美股大反彈1233點破5萬大關　台積電ADR漲18.28美元

日本山梨發生4.1地震　民眾有感

川普擬推6300億對台軍售　陸警告衝擊川習會

「肉償抵餐」台女網美再拒出庭　傻眼理由曝

92歲嬤開車撞進洛杉磯超市　台籍男當場身亡

「真人芭比」命案逆轉　檢下令開棺驗屍

即／台籍潛水員身亡！赴日打撈罹難者遺骨

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

美股突破50000大關！　川普發文：祝賀美國

更多熱門

相關新聞

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬對手

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬對手

世界12強棒球比賽，台灣贏得冠軍，我本想大吃一頓日本壽司來慶祝，取其日本「輸死」（寿司／sushi）之意，但心裡一想，這樣實在不厚道，來食有關勝利的日本料理吧。

科大生研發宜蘭羊羹　國際賽奪金

科大生研發宜蘭羊羹　國際賽奪金

《鬼滅》日輪刀不殺鬼改切羊羹

《鬼滅》日輪刀不殺鬼改切羊羹

日駐台人員單車環島　縱管處邀明年再探花東

日駐台人員單車環島　縱管處邀明年再探花東

日本藝術羊羹「帶我去月球」

日本藝術羊羹「帶我去月球」

關鍵字：

羊羹

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

女星曾收《世紀血案》試鏡邀約「看劇本就知不能拍」

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面