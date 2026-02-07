日本「羊羹」太像C4！過安檢被當塑膠炸彈　老店苦笑：外型惹禍

▲日本石川縣和菓子老店「松葉屋」自爆，招牌羊羹曾在國際線機場安檢時，被誤認為是塑膠炸彈C4。（圖／翻攝自X／@matsubaya1852）



網搜小組／董美琪報導

日本石川縣的和菓子老店「松葉屋」近日在社群媒體X上發文表示，自家的招牌甜點「羊羹」，曾在國際線機場安檢時，被懷疑是「塑膠炸彈」（C4炸彈），也引起不少網友共鳴。

「竟然有不少人因為羊羹在安檢時被攔下……」松葉屋在貼文中解釋，之所以會造成這種誤會，是因為羊羹具備了多項與塑膠炸彈驚人相似的特徵：包裝方式用塑膠膜緊密包裝，形狀呈現紮實且細長的固體形狀，包裝封口處往往有繩索或封條纏繞，且多條羊羹整齊地排放在禮盒中，掃描影像顯得相當厚實。

這番言論立刻引來網友共鳴，不少曾攜帶羊羹出國的旅客紛紛留言表示，「我也曾在機場被海關攔下來要求檢查行李！」、「在X光機下，羊羹的密度確實看起來很可疑。」

另外有網友貼出美軍使用的「M112爆破炸藥（CHARGE DEMOLITION）」照片，笑稱如果把羊羹裝進深綠色的袋子裡，並印上「CHARGE CARBOHYDRATES」（補給碳水化合物）的字樣，肯定會在軍事迷圈子裡大賣。松葉屋官方也幽默地回覆，「乾脆順便印上『FRONT TOWARD FRIEND』（此面向朋友）的贈答用字樣好了。」（註：此梗源於闊刀地雷上印有的「此面向敵」標語）。

雖然曾因外型造成機場安檢人員的困擾，松葉屋仍不忘在文末展現溫馨的一面，向平日辛勤工作的機場人員致謝。目前，這款被笑稱為「美味炸彈」的松葉屋羊羹，在小松機場的實體店面及線上商店均有販售。