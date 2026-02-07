　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防特別預算立院卡關引美關切　賴清德：下大雨時起碼要有雨傘撐

▲總統賴清德赴南投縣為民進黨縣長參選人溫世政造勢。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法院藍白黨團持續拒審1.25兆國防特別預算，美國政要、國務院則多次表態支持國防特別預算，總統賴清德今天表示，民進黨執政10年來國家越來越安全，而目前提出國防特別預算是為了打造「台灣之盾」，以保護人民的生命財產安全、與印太地區國家合作因應中國威脅、維持和平穩定。

賴清德今天赴南投縣，先後陪同民進黨縣長參選人溫世政至南投市軍功里福順宮、草屯鎮北投里慶安宮參拜，受到地方民眾熱烈歡迎；北投慶安宮主委王枝發致詞表示，希望該廟奉祀的天上聖母保佑賴清德2028年當選連任、執政黨國會過半，「台灣就能自主、台灣人就出頭天了、國運就能昌隆、國泰民安」，「2028年一定能揚眉吐氣，大家就能好好慶祝一下、不用那麼低調」，讓賴清德笑得合不攏嘴。

賴清德致詞指出，身為三軍統帥，聽到地方的里長、大廟的主任委員這麼愛國家、為台灣，「聽得很感動！」他強調近10年來，與前總統蔡英文共三任期，讓國家更加安全、經濟更加發展，把人民照顧得更加周全；在國家安全方面，為強化國防力量，目前提出的國防特別預算是為了打造「台灣之盾」，「就像下大雨時起碼要有一支雨傘撐著！」萬一有戰事發生時能保護人民的生命財產安全，一如以色列所謂「鐵穹」，美國總統川普也要打造「黃金穹」。

賴清德說，台灣與美國的合作也越來越密切，最近美國國防部發表《國家安全戰略報告》、《國防戰略報告》，其中有四個重點：一是美國要先固守國家本土、二是要將力量轉移至印太地區、東南亞，要阻擋中國向外擴張，確保和平穩定，第三就是要集體防禦、共同分擔責任，最後是美國要再工業化。

賴清德強調，因此美國也支持台灣的國防預算案， 要將台、日、韓、菲律賓結合起來，「我們不是單獨面對中國的威脅，是印太地區國家大家合作起來。」「說不定對方拳頭比我們更大，但我們背後站在一起的是一群人，國家會越來越安全。」日本首相高市早苗也肯定表示，日本非常重視印太的和平穩定，希望台灣海峽不要發生戰爭，所以國際上對台灣是越來越關心。

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

民進黨主席賴清德今（7）日在秘書長徐國勇、南投縣縣長參選人温世政，及地方黨公職陪同下，共同前往南投福順宮、草屯慶安宮參香祈福。賴清德致詞時表示，温世政卓越的學經歷，「這是電腦選出來的好人才」，強調他不但是南投在地傑出的子弟，更是一位願意為了家鄉發展，放棄優渥成就的熱血醫師，呼籲鄉親團結支持，共同守護南投。

賴清德總統任內有機會被特赦？　陳水扁：你問我我要問誰

陳水扁回顧藍營擋軍購史　坦言同情賴清德「比阿扁時還難當總統」

幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲批准安全投資而非陪中共作秀

