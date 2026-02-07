　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

▲▼丈夫躲在賓館樹叢抓包妻子出軌小王。（圖／非本人／免費圖庫Pakutaso）

▲一名國小前校長，出差期間與已婚女同事發生婚外情。（圖／非本人／免費圖庫Pakutaso）

記者曾羿翔／綜合報導

懲戒法院近日審理一起教育界風紀案件，花蓮縣一名伍姓國小前校長，因出差期間與已婚女同事發生婚外情，事後又傳送帶有性暗示的訊息給對方，被認定違反公務員謹慎義務，判處「降壹級改敘」，全案仍可上訴。

判決指出，伍男自106年起擔任花蓮縣富里鄉永豐國小校長，113年11月21日奉派前往國立某大學參加會議，期間與同為縣府任務性編組單位職員的小敏（化名）及另名校長餐敘飲酒。晚間返程時，因叫車地點設定錯誤，無法返回原住宿地點，伍男遂與小敏轉往鄰近汽車旅館投宿，並於當晚發生性關係。

遭拒仍傳性暗示訊息　女方直言感到被冒犯

事後，伍男於翌日中午透過通訊軟體傳送訊息邀約小敏外出，遭對方以需照顧孩子為由婉拒後，仍傳送「濕了整晚！需要補一下」等具性暗示的文字。小敏隨即回覆要求「跳過這種話題」，並在後續調查中直言該訊息讓她感到噁心與被冒犯。

辯稱合意互動　法院認已構成性騷擾

伍男在懲戒程序中辯稱，雙方性行為出於合意，且小敏事後仍與他保持聯繫，否認構成性騷擾。然而，懲戒法院調閱完整對話紀錄後認定，小敏已明確拒絕進一步往來，伍男仍持續傳送具性意味言語，已符合《性騷擾防治法》所稱損害他人人格尊嚴的行為。

身兼校長與性平會主委　法院指失格

法院也指出，伍男不僅身為已婚人士，更是國小校長，且兼任學校性別平等委員會主任委員，對於性別分際與職務倫理應有更高自我要求。其不當行為不僅對當事人造成心理壓力，也影響機關內部運作與公眾對教育體系的信任。

刑事無責不影響懲戒　仍須維護公務紀律

此外，相關刑事案件部分，檢方已認定性行為屬合意，未構成刑責，但花蓮縣政府仍先行解除伍男校長職務，改任教師兼行政職，並予以記過處分。監察院認為原懲處不足以維護公務紀律，提案彈劾後移送懲戒法院審理，最終作出降級處分。

02/05 全台詐欺最新數據

432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／日本發生地震　關東、中部民眾有感
快訊／球員被驅逐出場　竟朝裁判「吐口水」
田中千繪父女首合體！78歲父看范逸臣勸：結婚不見得幸福
她頭暈摔車竟「心包積血＋主動脈剝離」　死亡率極高當心5症狀
《微博之夜》二度道歉！　還原肖戰換位始末

校長偷情

