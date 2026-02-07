　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法院鬧烏龍！4歲女童「被徵召當陪審員」　她萌回：我還是寶寶

我還是個寶寶！4歲女童收到陪審通知　官方回應原因超烏龍

▲ 年僅4歲的莎拉喜愛粉紅色，尚在學習閱讀，卻意外收到法院陪審團通知。（圖／翻攝自ABC7 Bay Area，下同）

圖文／CTWANT

美國康乃狄克州近日發生一樁令人哭笑不得的行政誤會。一名年僅4歲、尚在幼兒園就讀的小女孩竟收到法院的正式陪審團通知書，當父親告知她這個消息時，她天真回應：「我還是個寶寶！」

我還是個寶寶！4歲女童收到陪審通知　官方回應原因超烏龍

▲ 康州司法單位寄出正式陪審通知，卻因系統無生日資料誤將4歲女童列入名單。

根據《紐約郵報》和《News 12 Connecticut》報導，當事女童名為莎拉伊布拉希米（Zara Ibrahimi），目前還在學習閱讀，最愛的顏色是粉紅色，日常穿著也常以粉色系為主。她的父親、皮膚科醫師奧瑪伊布拉希米（Dr. Omar Ibrahimi）表示，當初打開康州司法機構寄來的信件時，原以為是自己被抽中，沒想到竟是自己年幼的女兒被點名出席陪審服務。

奧瑪向媒體笑談當時與女兒的對話：「我們告訴她『莎拉，妳被叫去當陪審員了』，她看著我們說：『我還是個寶寶呀！』」據康州司法機關表示，這次烏龍可能與資料來源有關。該州從多個政府機構彙整民眾資料抽選陪審員名單，其中康州稅務部門是唯一不提供出生年月日的單位，因此很可能是導致年齡錯誤的原因。

我還是個寶寶！4歲女童收到陪審通知　官方回應原因超烏龍

▲ 莎拉的父親奧瑪伊布拉希米醫師收到信時原以為是寄給自己，結果竟是女兒的名字。

雖然情況明顯是系統失誤，但奧瑪仍按照程序填寫了相關回覆文件，並在教育程度一欄誠實勾選「未完成高中學歷」──這項選項最貼近女兒即將從幼兒園畢業的真實情況。奧瑪笑稱：「讓她當陪審員可能會很可愛，但我相信大概還要再過15年，她才真的能履行公民責任。」

康州法院方面也表示，莎拉將「毫無問題地」獲得免除出席陪審的資格。事實上，這並非美國首次出現年幼孩童被誤召參與陪審團的情況。2018年，賓州一名4歲男童也收到法院通知，但最終以「需上幼兒園」為由獲准免除。2000年，紐約布魯克林一位9歲女童也曾收到陪審團通知，甚至獲寄正式證件。當時女童還自豪地說：「我是我認識裡唯一被叫去當陪審員的小孩。」

延伸閱讀
68歲女看護再婚102歲老翁遭疑「騙婚奪產」　爆搶人大戰！律師逆風發聲
李千娜認輕率發言致歉！　《世紀血案》片酬全捐慈林基金會
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本發生地震　關東、中部民眾有感
快訊／球員被驅逐出場　竟朝裁判「吐口水」
田中千繪父女首合體！78歲父看范逸臣勸：結婚不見得幸福
她頭暈摔車竟「心包積血＋主動脈剝離」　死亡率極高當心5症狀
《微博之夜》二度道歉！　還原肖戰換位始末

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本山梨縣東部4.1地震　關東、中部民眾有感

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會　承諾讓島民返鄉掃墓

法院鬧烏龍！4歲女童「被徵召當陪審員」　她萌回：我還是寶寶

俄軍400架無人機轟炸烏克蘭！北約戰機緊急升空　波蘭2機場關閉

24歲男「直播中猝死」！網友目睹他詭異喘息30分鐘　陳屍電腦旁

捲淫魔艾普斯坦案！法前文化部長父女涉洗錢　政壇嘩然

日變態男師「200封LINE轟炸」女學生！超噁性騷行徑曝　強逼上私車

妻子流產後「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她　靈堂被逮二審判25年

聯合國制裁像廢紙！揭北韓「私下換取肉品」　向白俄出口汽車零件

比特幣站回7萬美元關卡　摩通：「這原因」比黃金更具吸引力

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

快訊／日本山梨縣東部4.1地震　關東、中部民眾有感

嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會　承諾讓島民返鄉掃墓

法院鬧烏龍！4歲女童「被徵召當陪審員」　她萌回：我還是寶寶

俄軍400架無人機轟炸烏克蘭！北約戰機緊急升空　波蘭2機場關閉

24歲男「直播中猝死」！網友目睹他詭異喘息30分鐘　陳屍電腦旁

捲淫魔艾普斯坦案！法前文化部長父女涉洗錢　政壇嘩然

日變態男師「200封LINE轟炸」女學生！超噁性騷行徑曝　強逼上私車

妻子流產後「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她　靈堂被逮二審判25年

聯合國制裁像廢紙！揭北韓「私下換取肉品」　向白俄出口汽車零件

比特幣站回7萬美元關卡　摩通：「這原因」比黃金更具吸引力

宣稱幫人解脫「會安排好仙佛界職位」！醫嚇壞　全場急喊報警

雷霆官方啦啦隊驚艷台式應援　樂天女孩「魔性」魅力 交流NBA

快訊／日本山梨縣東部4.1地震　關東、中部民眾有感

快訊／洋基工程歷史性首勝！　勇士被打爆洋將竟朝裁判吐口水

快訊／荒謬！富邦勇士洋將古德溫遭驅逐出場　竟朝裁判「吐口水」

吳卓源小三事件又被挖　慘遭前東家切割：不再讓公園那件事影響我們

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

《微博之夜》主辦二度道歉！　還原肖戰換位始末：楊冪沒干預座位

英國政壇最穩定官員是「牠」！任職將滿15年　網讚：更適合當首相

春節採買新熱點！口湖休息站推「魚三寶」　旅客帶回雲林好滋味

【傷勢過重】新店男穿越馬路！　復康巴士綠燈起步輾過他搶救不治

國際熱門新聞

特斯拉起火身亡！20歲男生前絕望求救「我出不去」

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

寒流狂炸日本！東京「瞬間降雪」旅客嚇壞

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

美股大反彈1233點破5萬大關　台積電ADR漲18.28美元

川普擬推6300億對台軍售　陸警告衝擊川習會

92歲嬤開車撞進洛杉磯超市　台籍男當場身亡

「真人芭比」命案逆轉　檢下令開棺驗屍

即／台籍潛水員身亡！赴日打撈罹難者遺骨

「肉償抵餐」台女網美再拒出庭　傻眼理由曝

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

美股突破50000大關！　川普發文：祝賀美國

買春沒錢付！31歲日男「勒斃17歲少女」判22年

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

警替女免罰單　事後一起進房5小時

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面