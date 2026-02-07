台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

▲台鐵舊宿舍打造枋寮「彩虹藝鐵」，2月7日開幕。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

位於枋寮火車站旁儲運路的「彩虹藝鐵」園區，距離車站步行約3分鐘，前身為台鐵舊宿舍，台鐵公司整合既有建物及周邊土地，以園區經營模式辦理招商作業，由愛琴海岸開發實業公司得標進駐，經整建後，今天(7日)正式對外開放。

台鐵表示，園區內原有宿舍建築歷經多年使用，透過此次整修與再利用，賦予老舊空間新的使用機能。承租業者投入逾千萬元進行整體整修，18棟建物外觀採多色系設計，保留原有結構並結合藝術與生活元素，轉型為複合式園區，招商期間共完成18個空間進駐。

園區進駐店家以在地青年及返鄉創業者為主，也吸引部分外地業者前來設點，經營項目涵蓋餐飲、咖啡輕食、文創商品、農特產品及藝術相關內容，包括牛肉麵、石斑魚料理、手作甜品、咖啡店、文創選物與在地農產等，部分空間亦結合展覽、文化活動及教育推廣，提升使用彈性。

▲▼台鐵舊宿舍打造枋寮「彩虹藝鐵」正式開幕。（圖／台鐵公司提供）

此外，園區也規劃香氛體驗、瑜珈課程與藝術創作活動。石雕藝術家黃瀅權以貓頭鷹、達摩、小沙彌及童年記憶為創作主題，其作品亦於園區內展示，成為園區藝術的一環。

園區周邊的新龍社區，過去有「龍膽石斑故鄉」之稱，近年結合產學合作，將龍膽石斑魚鱗再利用，開發相關膠原蛋白產品，呈現地方產業結合永續發展的成果。

為提升整體參觀體驗，園區內設置多件裝置藝術及彩繪蝸牛造景，供民眾拍照參觀，部分店家亦配合開幕推出相關活動。台鐵表示，透過舊宿舍活化，期望帶動地方文化與觀光發展，讓歷史空間以不同形式重新融入民眾生活。