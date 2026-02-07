▲台北燈節熊讚換新裝，12套新造型化身最萌行政區代言人。（圖／觀傳局提供）



記者陳家祥／台北報導

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日熱鬧登場，今年首度以「雙展區、雙IP」概念策展，打造耳目一新的賞燈體驗。除此之外，今年更首度推出「台北隊熊讚」12行政區燈組，超可愛的台北市吉祥物熊讚化身各區代表，換上專屬造型成為各行政區最萌代言人。北市觀傳局邀請市民及國內外旅客來台北賞燈，一起走進不同街區，在可愛燈海中愛上台北。



觀傳局表示，「台北隊熊讚」12隻熊讚公仔將於花博展區集結亮相，12個新造型分別結合了台北12個行政區的在地特色。例如信義區的熊讚身穿華麗服飾、手拿麥克風，呈現搖滾巨星風采，與信義區時尚都會風格及台北大巨蛋演唱會熱潮相呼應。

中山區的熊讚穿著潮流秋冬服裝，手拿悠遊卡，展現搭捷運漫遊中山商圈、心中山線形公園等景點，符合中山區的商業與文青氛圍；北投區的熊讚則是舒服地泡在冒著熱氣的溫泉桶裡，露出可愛療癒的表情，彷彿真的感受到了北投溫泉帶來的放鬆與暖意。



觀傳局進一步說，每隻熊讚造型都巧妙融入各區特色，不僅增添賞燈趣味，也讓來到燈節的國外遊客能一次飽覽台北的多元風貌，是台北這座國際旅遊城市完美代言。

觀傳局書ㄛ「2026台北燈節」不只是賞燈，更是一場認識城市的旅程。邀請大家帶著相機與家人朋友，一起到花博展區與「台北隊熊讚」合影留念，讓區區都讚的「台北隊熊讚」陪伴大家，一起歡度燈節幸福時光。