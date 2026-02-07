24歲男「直播中猝死」！網友目睹他詭異喘息30分鐘　陳屍電腦旁

▲泰國一名男子在直播中猝死，好友雖立刻趕往現場，仍未救回他。（圖／翻攝自Thairath）



記者王佩翊／編譯

泰國一名24歲男子在深夜直播時突然消失在鏡頭前，隨後傳出異常的呼吸掙扎聲，當時正在觀看直播的朋友見狀，火速趕往現場，但卻發現當事人已陳屍在客廳沙發上，隨即通報警察。

根據The Thaiger報導，報警的46歲女性友人努安帕朗向警方表示，24歲死者威拉育2月5日晚間10時開始進行直播，原本正在與網路上的朋友們閒聊互動，氣氛輕鬆。然而直播進行到一半時，威拉育的行為舉止開始變得異常，不久後他便從鏡頭前消失無蹤。

威拉育消失後，直播畫面中傳出疑似掙扎呼吸的聲響。努安帕朗表示，接下來長達30分鐘的時間裡，直播持續進行著，但威拉育始終沒有再次出現在鏡頭前，畫面中只能聽見微弱而費力的呼吸聲，最後直播系統自動斷線。

察覺情況不對勁的努安帕朗立即騎車前往死者的住處查看，抵達後發現好友已一動也不動地躺在沙發上。她隨即通報警消，但救難人員到場後，威拉育已明顯死亡。

邦巴功警局警員與北柳府救難人員6日凌晨2時抵達威拉育的住家，而努安帕朗也已經等候在屋外。警方進入後，發現威拉育倒在客廳沙發上，沒有生命跡象，而他的直播設備就架設在一旁的桌上。警方初步檢視後表示，死者身上並無明顯外傷，遺體已送往邦巴功醫院進行解剖檢驗以釐清死因。