台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

▲台南安平開台天后宮舉辦「旺馬奔騰 躍馬展藝」迎春送春聯活動，吸引近千位民眾到場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節腳步將近，年味也逐漸升溫。台南安平開台天后宮7日舉辦「旺馬奔騰 躍馬展藝」迎春送春聯、賞茶會活動，邀請7位書法家現場揮毫寫春聯，並安排6位茶藝老師在廟埕泡茶供民眾品茗，搭配音樂演奏，吸引近千位民眾前往參與，現場人潮絡繹不絕，熱鬧非凡。

安平開台天后宮指出，距離丙午年開春僅剩半個月，廟方依循往年慣例，在春節前夕舉辦寫春聯送民眾活動，讓鄉親提前感受濃厚年節氣氛。民眾在排隊等候現寫春聯的同時，茶藝老師在一旁擺桌泡茶，邀請大家坐下來品茗聊天，廟方也準備200個媽祖茶杯，贈送給參與品茶的民眾，增添活動紀念價值。

此外，活動現場也安排吉他老師與二胡老師登台演奏，悠揚樂聲在廟埕間流轉，讓民眾在優雅的音樂陪伴下，一邊喝茶、一邊等待春聯，營造出不同於一般送春聯活動的悠閒氛圍。

廟方主委盧友禮表示，自他擔任主委以來，每年皆持續辦理迎春送春聯活動，今年已邁入第6年，希望透過書法、茶藝與音樂的結合，讓傳統文化走進民眾生活，也讓大家在新年到來前，帶回滿滿祝福。

7日活動由主委盧友禮主持，安平區長蕭泰華、市議員盧崑福等人也到場共襄盛舉。活動於下午1時30分開始，但尚未開始前，廟埕外就已出現排隊人潮，活動一路進行至下午4時30分，在熱鬧與歡笑聲中圓滿落幕。