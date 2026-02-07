　
政治

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

▲▼賴清德南投參香。（圖／民進黨提供）

▲賴清德南投參香。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨主席賴清德今（7）日在秘書長徐國勇、南投縣縣長參選人温世政，及地方黨公職陪同下，共同前往南投福順宮、草屯慶安宮參香祈福。賴清德致詞時表示，温世政卓越的學經歷，「這是電腦選出來的好人才」，強調他不但是南投在地傑出的子弟，更是一位願意為了家鄉發展，放棄優渥成就的熱血醫師，呼籲鄉親團結支持，共同守護南投。

賴清德指出，面對當前國際局勢與中國威脅，堅定守護國家，重要的工作就是要力挺國軍、強化國防，共同支持國防特別預算，民主政治雖然是政黨政治，但國家只有一個，不分黨派，應該共同團結守護這塊土地，才能讓人民安居樂業。

賴清德表示，從蔡英文總統至今，民進黨執政近十年來，政府除了讓國家更安全，經濟更發展，照顧人民更周全，此次提出國防特別預算，其中部分用在打造「台灣之盾」，藉以保障國人安全，也與美國、日本等友盟合作密切，共同守護印太和平穩定；對於經濟成長、股市表現、外匯存底增長的成績更是有目共睹，同時，政府也全力協助振興中小微企業，搭配加薪、減稅政策措施的落實，讓人民對施政都能有感。

賴清德也推薦温世政，賴表示，温世政出來參選，就是要推動溫暖世間的政治，照顧南投鄉親，讓南投大進步。他細數，温世政從求學、當兵、牙醫高考狀元成績相當優異，從事牙醫服務後，熱心對社會奉獻並擔任新北市牙醫師公會理事長。更有感於九二一地震的親身經歷，深知有回饋南投、服務鄉親的使命，並願意放棄一切為南投付出，懇請鄉親支持。

賴清德強調，温世政當醫生開業成功，將成就帶回南投貢獻的精神，為南投努力，值得我們肯定，並呼籲南投鄉親，年底南投縣長選舉，支持在地好人才的温世政，共同為南投打拚。

02/05 全台詐欺最新數據

快訊／日本發生地震　關東、中部民眾有感
快訊／球員被驅逐出場　竟朝裁判「吐口水」
田中千繪父女首合體！78歲父看范逸臣勸：結婚不見得幸福
她頭暈摔車竟「心包積血＋主動脈剝離」　死亡率極高當心5症狀
《微博之夜》二度道歉！　還原肖戰換位始末

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

