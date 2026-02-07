春節採買新熱點！口湖休息站推「魚三寶」　旅客帶回雲林好滋味

▲縣長張麗善與業者共同推薦「口湖三寶」，盼帶動春節買氣與地方農漁經濟發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府攜手小農聯盟福利中心，今（7）日在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，主打烏魚子、鰻魚及台灣鯛等在地特色水產，結合春節返鄉與旅遊車潮，打造「停一下就能買年貨」的便利採購據點，吸引不少用路人駐足關注。現場年節商品排開，濃濃年味在休息站內蔓延開來。

縣長張麗善表示，春節連假期間，不少民眾選擇開車返鄉或出遊，沿線休息站成為重要補給與採買據點，縣府特別結合小農與養殖業者，將最具代表性的雲林水產引進口湖休息站，讓民眾在旅途中就能一次購足年節所需，無論送禮或自用都相當方便，也讓優質農漁產品走進更多家庭餐桌。

記者會現場熱鬧登場，張麗善與台灣在地農經整合協會執行長吳瑞忠、公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚，一同運用烏魚子、番茄、小黃瓜等在地食材，親手製作創意料理「果漾烏金串」，將傳統年節食材以嶄新方式呈現，吸引不少旅客圍觀拍照。現場也同步展演「龍騰馬躍雙鮮鍋」、烏魚子米糕、蔬果鰻鰻等料理，香氣四溢，試吃區前排起長龍，民眾一邊品嚐、一邊詢問價格與產地來源，氣氛熱絡。

張麗善指出，雲林是全台重要的農業與養殖大縣，縣府近年持續整合通路，將「雲林良品」、「雲林嚴選」導入休息站、服務區、超市與量販通路，順應現代人講求便利與效率的消費趨勢，讓返鄉、旅遊或採買年貨的民眾，都能輕鬆買到品質有保障的在地好物，也為農漁產業創造穩定銷售管道，帶動地方經濟活絡。

她表示，「口湖三寶」烏魚子、鰻魚與台灣鯛品質優良、風味突出，長年深受市場肯定，是年夜飯與年節送禮的熱門選項。希望透過休息站展售與推廣活動，讓更多民眾認識雲林水產的價值與特色，行經幸福61公路時，不妨進站走走看看，用實際行動支持台灣農漁業。

吳瑞忠指出，「口湖三寶」除在口湖休息站販售，也同步上架新竹新豐、台中大安等濱海休息站，讓春節9天連假南來北往的旅客，都能就近選購雲林水產。連假期間，各站點也規劃免費試吃活動，希望透過實際品嚐，拉近消費者與產地的距離，讓民眾看得到生產過程、吃得到新鮮品質，感受到農漁民的用心。

黃秋揚表示，台61線為春節重要疏運路線，沿線休息站兼具休憩與在地特色展售功能，其中口湖休息站歷史悠久，匯集豐富水產與伴手禮資源，不僅提供駕駛安心停靠空間，也成為旅途中認識雲林的重要窗口，歡迎民眾多加利用，在安全行車之餘，享受便利又實惠的消費體驗。

▲記者會在口湖休息站現場排出年節商品，烏魚子、鰻魚與台灣鯛成為春節採買熱門選項。（圖／記者游瓊華翻攝）