生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,雨傘,撐傘,下雨,降雨,雨天,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流南下，明天到周一最冷，今晚到明晨雨區通過，北部濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流正在南下，明天(8日)到周一清晨最寒冷，局部低溫下探5度，今晚至明晨雨區通過，降雨機率高，基隆北海岸及大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，山區可望降雪，連陽明山區的七星山、大屯山頂也有機會飄雪。

氣象署表示，周日至下周一清晨最嚴寒，周日整天北台灣只有8到13度、中台灣10到17度、南台灣11到22度，其中寒流影響期間最低溫預測，北部、宜蘭可下探5到10度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼低溫分布和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁進一步說明，明天到周一清晨為寒流最冷時刻，西半部、宜花約7到11度，台東12度，周一清晨在輻射冷卻影響下，竹苗低溫可跌至6度以下。周一白天溫度回升，北部、宜花約16到18度，中南部、台東20到22度。

降雨方面，鄭傑仁說明，周日桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島、新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地為多雲到晴；明天清晨水氣多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區有局部大雨，竹苗、南部平地今晚到明晨有局部短暫雨。下周一白天各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

下周二氣溫回升，早晚偏冷，中南部日夜溫差大，水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

下次變天落在下周三、下周四，鄭傑仁說明，下周三有一道鋒面通過，且有東北季風增強或大陸冷氣團南下，下周四仍受影響，西半部、宜蘭溫度約14到16度，花東約16到18度，高溫約19到22度，中南部、台東甚至可到23到28度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

下周三基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨。下周四冷空氣影響，水氣快速減少，東半部、恆春半島有零星短暫雨，西半部多雲到晴。

下周五、下周六冷空氣減弱，溫度回升，高溫將可回到22度以上，甚至下個周末各地高溫可到24度到28度，水氣減少下，各地多雲到晴，大多可見陽光，台東、恆春半島有零星短暫雨。

至於降雪，鄭傑仁說，這一波寒流影響降雪範圍，預計今天晚上到明天一整天，南部、台東3000公尺以上高山，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上高山，以及桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區等，都有降雪機率，其中今晚到明晨陽明山區的七星山、大屯山山頂有機會下雪。

寒流接連來襲，氣溫驟降，不少民眾紛紛搬出電暖器取暖，但若使用不當，恐讓「溫暖」變成居家安全隱憂，台南市消防局提醒，市面上電暖器種類繁多，若未遵守安全原則，極易引發火災，呼籲民眾提高警覺，正確使用電暖器，確保居家安全，安心度過寒冷冬季。

