嗆俄羅斯！高市早苗出席「北方領土日」大會　承諾讓島民返鄉掃墓

▲日本首相高市早苗6日前往岩手縣北上市出席競選造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本「北方領土返還要求全國大會」今（7）日在東京舉行，這天正值「北方領土日」，紀念被俄國占領的北方四島屬於日本。對此，日本首相高市早苗出席活動時指出，因俄烏戰爭導致居民無法返回島上祭祖，是人道問題、也是恢復日俄關係的最優先事項。她承諾，日本政府將持續與俄羅斯保持溝通。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，高市早苗7日在大會發表演說時提到，「戰後80年過去，北方四島領土問題仍未解決，和平條約也未能締結，令人深感遺憾、深知責任重大」。她強調，雖然日俄關係因俄羅斯入侵烏克蘭而相當嚴峻，但日本政府的立場從未改變，包括解決北方四島歸屬問題，並與俄方簽訂和平條約。

針對日本原島居民及其親屬無法前往二戰以後由俄羅斯實際控制的北方四島（南千島群島）進行掃墓，高市早苗感嘆，「高齡島民殷切期盼前往先祖墓地，是極具人道主義的問題」，承諾將持續向俄方努力溝通，爭取早日恢復島民前往掃墓。

大會同時通過官方與民間共同組成的運動聲明，呼籲恢復和平條約談判、歸還北方四島領土。聲明批評，北方四島仍被俄國「非法占據」，強調蘇聯非法占領北方四島至今已超過80年，令人憤慨。

報導指出，由於先前和平條約的談判尚有進展，日本政府曾於2019、2020年暫停使用「非法占據」一詞，但因日俄關係降溫至冰點、雙方談判停滯，因此日本從2023年起恢復該用詞。

「北方領土日」源自日俄雙方於1855年2月7日簽訂通好條約，北方四島（擇捉島、國後島、色丹島、齒舞群島）正式成為日本領土的紀念日。

據悉，日媒普遍稱該掃墓活動為「北方墓參」，由於在蘇聯非法占據北方四島前，島上有日本人的墳墓，因此基於人道主義原則，1964年起由北海道廳實施，在北方四島計52處墓地進行掃墓活動。